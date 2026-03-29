Русский English
Круче Шибанова: такого Жаркого я не ожидала увидеть — 8 серий о таком герое смотрятся на одном дыхании за вечер

29 марта 2026 10:23
Кадр из сериала «Десантный батя»

Актер показал совсем другого себя.

Актер Сергей Жарков стал невероятно популярным после сериалов «Солдаты» и «Первый отдел». Но на самом деле в его биографии есть и другие достойные проекты. Сегодня речь пойдет о проекте «Десантный батя». И могу сказать, что этот герой будет покруче любимого Шибанова.

Сериал повествует о выдающемся командире ВДВ, Герое Советского Союза генерале армии Василии Филипповиче Маргелове, который стал основателем современных Воздушно-десантных войск. История охватывает его путь с первых дней службы в РККА и до наших дней.

Что же такого особенного

Сергей Жарков играет молодого главного героя Василия Маркелова. В зрелости его показал выдающийся актер Михаил Жигалов.

Жарков умело передает характер и дух своего персонажа. Его герою веришь. Хочется сказать, что зрители прямо ощущают все тяжести и радости военной жизни благодаря игре Жаркова. Возможно, именно эта роль и положила начало сотрудничеству с НТВ.

Сюжет фильма охватывает важные исторические моменты, связанные с жизнью Маргелова, и благодаря мастерству Жаркова, мы можем увидеть, как формировался характер этого выдающегося человека. Актер умело передает замешательство, смелость и решительность, что помогает нам лучше понять, каким образом личные качества Маргелова способствовали созданию и становлению Воздушно-десантных войск.

Про сериал и роль Жаркова

«Десантный батя» не просто развлекательный проект, он поднимает важные темы, актуальные сегодня, патриотизм и память военных лет. В условиях, когда многие молодые зрители не знакомы с историей своей страны, проект становится отличной возможностью узнать о значимых личностях и событиях. Создатели фильма смогли адаптировать исторические факты так, чтобы они были интересны и доступны для широкой аудитории. Именно поэтому, несмотря на то, что лента была снята более десяти лет назад, ее актуальность не теряется.

Жарков в роли молодого Маргелова становится связующим звеном между прошлым и настоящим. Его игра позволяет зрителю глубже понять личные переживания и вызовы, с которыми сталкивался главный герой. Этот аспект делает сериал особенно ценным, ведь он не только рассказывает о важной исторической фигуре, но и показывает, как личные качества и жизнь человека влияют на ход истории. Такие проекты смотреть нужно обязательно и особенно сейчас.

Фото: Кадр из сериала «Десантный батя»
Камилла Булгакова
Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты» Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты» Читать дальше 6 апреля 2026
В этом сериале про 90-е Жарков даже круче, чем в «Первом отделе»: здесь еще и Устюгов — и оба шикарны В этом сериале про 90-е Жарков даже круче, чем в «Первом отделе»: здесь еще и Устюгов — и оба шикарны Читать дальше 5 апреля 2026
Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет Читать дальше 5 апреля 2026
Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3 Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3 Читать дальше 5 апреля 2026
По Брагину из «Первого отдела» больше не скучаю, ведь нашла детектив с Вдовиченковым с оценкой 7.4 — всего лишь 8 серий По Брагину из «Первого отдела» больше не скучаю, ведь нашла детектив с Вдовиченковым с оценкой 7.4 — всего лишь 8 серий Читать дальше 4 апреля 2026
Такое закрутили, что Голливуд отдыхает: нашла 3 российских сериала — дух захватывает Такое закрутили, что Голливуд отдыхает: нашла 3 российских сериала — дух захватывает Читать дальше 4 апреля 2026
Гораздо хуже Тани Бариновой из «Татьяниного дня»: эта роль красавицы Натальи Рудовой шокирует, но сыграно гениально Гораздо хуже Тани Бариновой из «Татьяниного дня»: эта роль красавицы Натальи Рудовой шокирует, но сыграно гениально Читать дальше 4 апреля 2026
16 лет отдала «Следу» и пропала: что стало с актрисой Анастасий Гулимовой, сыгравшей эксперта Амелину в знаменитом сериале 16 лет отдала «Следу» и пропала: что стало с актрисой Анастасий Гулимовой, сыгравшей эксперта Амелину в знаменитом сериале Читать дальше 4 апреля 2026
Звезда «Следа» рассказала, почему это лучший сериал на ТВ: «Не смогут нас обойти» Звезда «Следа» рассказала, почему это лучший сериал на ТВ: «Не смогут нас обойти» Читать дальше 4 апреля 2026
Новая ретро-драма «Грачи» с Серебряковым и Ткаченко станет хитом РЕН-ТВ: первые серии уже в Сети Новая ретро-драма «Грачи» с Серебряковым и Ткаченко станет хитом РЕН-ТВ: первые серии уже в Сети Читать дальше 3 апреля 2026
