Круче некоторых российских драм: этот турецкий сериал с Фирузе из «Великолепного века» посмотрела два раза подряд — готова к третьему

Турдизи славится качественными сериалами. Однако их настолько много, что некоторые могли пройти мимо, а они стоят самого пристального внимания. К таким относится сериал «Неверный».

Сюжет

Асия много лет счастлива с Волканом, с которым она растит сына Али. Однако на очередном дне рождения мужа ее привычный мир рушится. Она узнает, что уже несколько лет Волкан ей изменяет, а его возлюбленная беремена. Однако это еще не все. Об этой связи знали все их общие друзья. Женщина решает отомстить.

Чем интересен сериал

На первый взгляд история довольно банальная, но это не так. Асия умудряется начать такую хитросплетенную игру, что в нее неожиданно оказываются втянуты все жители небольшого турецкого городка. Сериал интересен не только своим ходом событий. Его финал стоит того, чтобы проект хотелось пересмотреть много раз. Сильно спойлерить не будем, однако именно Волкана ждет серьезная расплата, ведь треугольник создал именно он.

Проект также интересен кастом. Роль Асии исполняет Джансу Дере, которую российские зрители знают по роли Фирузе в «Великолепном веке». Также она исполнила роль Зейнап в сериале «Мама». Волкана сыграл Джанер Джиндорук, которого зрители видели в роли Силахтара в «Империи Кесем». Мелис Сезен сыграла Дерин, возлюбленную Волкана. Она является настоящей звездой в Турции.