Круче Насти из «Жизни по вызову»: этот сериал с Лизой Моряк едва не пропустила в 2025 году — теперь мечтаю о второй сезоне

Круче Насти из «Жизни по вызову»: этот сериал с Лизой Моряк едва не пропустила в 2025 году — теперь мечтаю о второй сезоне

15 февраля 2026 14:44
Кадр из сериала «Искусство соблазна»

Актриса предстала совсем в другом свете.

Режиссер Сарик Андреасян в каждом своем проекте снимает жену актрису Лизу Моряк. В большинстве фильмов и сериалов Моряк играет схожих персонажей.

Но в сериале «Искусство соблазна» пока 10 серий. Проект вышел в 2025 году. В нем Лиза Моряк играет совсем другую девушку, никак непохожую на свою героиню в сериале «Жизнь по вызову».

О сюжете

В центре событий находятся три дамы совершенно непохожие друг на друга. Анфиса с ледяным сердцем покоряющая мужчин, обладающая острым умом утонченная София и жизнерадостная Милена, воспитывающая троих детей, решают объединиться и создать агентство, специализирующееся на разоблачении неверных супругов.

Благодаря своим уникальным способностям, психологическому мастерству и умению манипулировать, они способны очаровать любого мужчину и добиться желаемого.

Новое дело приводит их к олигарху Дмитрию, чью неверность необходимо доказать. В случае успеха, жена Дмитрия обещает девушкам половину его компании после развода. Однако внезапно супруга предпринимателя решает простить его и раскрывает ему всю правду о коварном плане. Узнав о том, что его обманули и чуть не лишили половины состояния, разгневанный олигарх намерен отомстить дерзким женщинам и разрушить их жизни.

Почему стоит смотреть

Сериал искрометный, интересный и ноткой детектива. Об этом говорят отзывы:

В «Искусстве соблазна» хорошо то, что сериал поднимает такие сложные темы, как супружеская верность и взаимное уважение, но при этом смотрится позитивно и легко.

Также в проекте задействован хороший актерский состав, в который, помимо Лизы Моряк, вошли Анна Глаубэ, Ольга Смирнова, Роман Маякин, Михаил Тройник и Гела Месхи. Скучать не придется.

Фото: Кадр из сериала «Искусство соблазна»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
