Круче Каменской и Шевцовой: этот российский детектив стоит внимания — сюжет загадочный, математики оценят

Часто успешные и талантливые люди иногда становятся объектом зависти со стороны тех, кто не обладает такими же способностями. Некоторые люди могут быть уверены, что более удачливые «любимцы судьбы» обошли их на пути к успеху. Эта идеология зависти зачастую становится мотивацией для действий, вплоть до преступных поступков, направленных на наказание предполагаемых «обидчиков». В этом контексте хочется рассказать о захватывающем детективе «Загадка Фибоначчи».

Про сюжет

Главной героиней является Ольга Барковская, обладающая выдающимися математическими способностями. Она была глубоко увлечена своим преподавателем, ученым Сергеем Григорьевичем Арефьевым, который занимался разгадкой теоремы чисел Фибоначчи. Он рано ушел из жизни из-за клеветы со стороны своих коллег, которые обвинили его в плагиате. Тем не менее, у него остались ученики, среди которых была и Ольга, ставшая настоящим экспертом в вычислительной математике. Она работает преподавателем на факультете физико-математических наук, где когда-то училась сама, и пользуется уважением среди студентов.

После одного из научных форумов, где Ольга вновь продемонстрировала свои разработки в прикладной математике, к ней подошел бывший коллега, а ныне доцент кафедры физики Денис Петрович Денисов. Он пришел поздравить ее, но на самом деле обвинил в том, что она украла научные материалы своего покойного наставника. Затем дома среди букетов цветов она нашла записку, в которой говорилось о том, что ее муж изменяет ей.

На следующий день Ольга решила выяснить, не Денисов ли написал эту провокационную записку, но нашла его мертвым в лаборатории. С этого момента ее начинают подозревать в убийстве. За дело берется следователь Карташова. Ситуация усугубляется тем, что происходит убийство и дочери Денисова. И вновь все подозрения падают на Ольгу.

Тем временем у Ольги раскрываются проблемы в личной жизни. Оказалось, что ее муж изменял ей и отправлял информацию о научной работе жены Денисову за вознаграждение. В итоге Ольга решает сама разгадать, что же происходит.

Почему надо смотреть

В сериале всего 2 серии, но в этом достоинство проекта. Он не затянут и раскрывает все детали предельно интересно и захватывающе.

Проект называется «Загадка Фибоначчи», поскольку связан с гением математики. К слову, числа Фибоначчи в математики представляют собой последовательность, где каждое следующее число является суммой двух предыдущих, и эта цепочка может продолжаться бесконечно. Так и преступления вокруг Ольги раскрываются бесконечно много. А она лучше всех разбирается в математике, значит сможет с этим справиться наравне с такими титанами как Швецова и Каменская. Правда, в отличие от них, у нее не только математический склад ума, но знания ученого. В результате хладнокровие и способность сохранять ясность ума помогают ей в этом непростом деле.

Фильм оставляет положительное впечатление. Главная героиня, Ольга, изображена как стильная и умная женщина, которая, несмотря на предательство мужа, сохраняет достоинство и идет вперед. Это не только увлекательный и легкий детектив, но и история о том, как не потерять себя в этом мире.