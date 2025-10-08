Меню
Киноафиша Статьи «Это выглядит унизительно и морально устарело»: за что зрители ненавидят «Далекий город», но все-таки продолжают смотреть

8 октября 2025 13:17
Кадр из сериала «Далекий город»

Даже эти минусы не мешают включить новую серию.

Турецкий сериал «Далекий город» всего за год превратился в одну из самых обсуждаемых премьер. Одни называют его «новой классикой турдизи», другие — «сборником всех возможных штампов». Но факт остаётся фактом: проект не оставил равнодушным ни одного зрителя. Разберёмся, за что его критикуют сильнее всего.

Любовь — по завещанию

Главная претензия — сюжетная линия с «женой по наследству». После смерти Борана его брат Джихан получает не имущество, а... супругу покойного. Для зрителей, особенно за пределами Турции, такой поворот стал настоящим шоком.

«Это выглядит унизительно и морально устарело», — пишут комментаторы.

Даже те, кто продолжил смотреть сериал, признаются: этот момент перечеркнул для них сочувствие к героям.

Родственные чувства — слишком буквально

Зрителей смутили и любовные линии между двоюродными родственниками — Шахином и Наре, Зеррин и Кайей. Турецкие сценаристы любят играть на грани, но здесь, по мнению фанатов, грань перешли.

Криминал как фон

Контрабанда, стрельба, мафиозные сделки — всё это в «Далёком городе» показано почти буднично. Кому-то нравится этот стиль, напоминающий сериалы начала 2000-х, но многие считают, что криминальные линии оттесняют настоящие драмы героев.

Штампы и слёзы

Кадр из сериала "Далекий город"

Даже поклонники сериала признают: авторы будто собрали все привычные элементы турдизи в одном месте. Здесь есть злобная свекровь, брак по принуждению, любовные треугольники и семейная вражда. При этом каждая сцена сопровождается бурей эмоций — слёзы, крики, разрывы.

Второй сезон

Одна из главных интриг второго сезона — воскрешение Борана. Многим зрителям показалось, что эта линия буквально притянута за уши. История про то, что он провел в коме почти год, кажется слишком натянутой и нереалистичной.

Почему всё равно смотрят

При всех претензиях «Далекий город» продолжает держаться в топах. И дело не только в красивых актёрах и пейзажах. Зрители признаются: «Да, всё перегружено, но затягивает». А значит, формула турецкой мелодрамы — с болью, страстью и излишней драмой — всё ещё работает безотказно.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
