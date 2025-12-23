Меню
Кровавый приквел «Спартака» покорил не только родной телеканал, но и Prime Video: спустя 12 лет — это настоящий успех

23 декабря 2025 14:44
Кадр из сериала «Спартак: Дом Ашура»

Ругают, осуждают, но все равно включают новую серию.

Казалось бы, вселенная «Спартака» давно сказала всё, что могла: кровь, песок, предательства и тела, падающие под мечами, уже вошли в учебники тележестокости. Но «Спартак: Дом Ашура» внезапно напомнил, что у этого мира всё ещё есть запас ярости — и зрительский аппетит к ней никуда не делся.

Лидер не только у себя дома

Спин-офф стартовал на Starz 5 декабря и почти сразу закрепился в верхних строчках внутренних рейтингов платформы. Но куда показательнее другое: сериал неожиданно стал хитом и на Prime Video — пусть и не в США, а в Европе и Турции.

В Австрии, Германии и Норвегии проект добрался до второго места, а в Турции уверенно держался в топ-4. Для шоу с репутацией «слишком жёсткого даже по меркам кабельного ТВ» — результат более чем красноречивый.

Альтернативная история, где злодей не умер

Главный крючок «Дома Ашура» — откровенно фанатский, но дерзкий приём. Ашур, персонаж Ника Тарабэя, в оригинальном «Спартаке» был обезглавлен на Везувии. Здесь же его смерть просто отменяют. Альтернативная временная линия позволяет сделать то, что раньше было невозможно: превратить одного из самых мерзких интриганов франшизы в центральную фигуру и дать ему власть — собственный лудус и статус доминуса.

Мир гладиаторов без иллюзий

Кадр из сериала «Спартак: Дом Ашура»

Сюжет строится вокруг восхождения Ашура в иерархии римского ада: интриги, сделки, публичные казни и попытки удержать контроль над системой, где слабость считывается мгновенно. Его ключевой союзник — гладиаторша Ахиллия, персонаж, который уже стал источником самых горячих споров вокруг сериала. Мир «Спартака» по-прежнему жесток, но теперь он смотрит на себя чуть иначе — и это многих задело.

Критики в восторге, зрители спорят

На Rotten Tomatoes у сериала впечатляющие 92 % от критиков — редкий случай консенсуса для такого провокационного проекта. А вот зрительская оценка куда ниже: около 46 %. Основная претензия — обвинения в «излишней политкорректности» и «феминистском перекосе». Парадоксально, но именно это, похоже, и подогревает интерес: «Дом Ашура» обсуждают, ругают, защищают — и продолжают смотреть.

Что дальше

Сериал сейчас на экваторе сезона: пятый эпизод выйдет 26 декабря, после чего проект уйдёт на недельную паузу и вернётся 9 января 2026 года. И судя по тому, как уверенно «Спартак: Дом Ашура» чувствует себя в чартах, эта история — вовсе не ностальгический довесок к культовой франшизе, а её неожиданно живучее продолжение.

Кровавое, неприличное и по-прежнему умеющее попадать точно в нерв.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.

Фото: Кадр из сериала «Спартак: Дом Ашура»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
