Кровь, бензин и Хэллоуин: «Техасская резня бензопилой» — все части по порядку и как их смотреть без потери рассудка

Скоро Хэллоуин — а значит, самое время доставать попкорн и проверять нервы на прочность. Если хочется вспомнить классику, то без «Техасской резни бензопилой» не обойтись.

Франшиза пережила ремейки, приквелы, перезапуски и даже попытки философии — но по-прежнему держится на одном простом принципе: чем громче ревёт бензопила, тем быстрее бьётся сердце.

С чего всё началось

Всё стартовало в 1974-м. Тогда режиссёр Тоуб Хупер снял фильм, который стал родоначальником жанра слэшеров и надолго прописался в списке самых страшных хорроров.

История про компанию подростков, наткнувшихся на дом семьи людоедов, и маньяка в кожаной маске, вдохновила десятки режиссёров — от Уэса Крэйвена до Сэма Рэйми.

Как смотреть франшизу по порядку

За пятьдесят лет вселенная «Техасской резни» разрослась до девяти фильмов, и хронология там запутаннее, чем цепи на бензопиле у маньяка. Вот краткий путеводитель, чтобы не потеряться в кровавой истории:

№ Название фильма Год Что это по смыслу 1 Техасская резня бензопилой 1974 Оригинал, начало легенды 2 Техасская резня бензопилой 2 1986 Сиквел с элементами чёрной комедии 3 Кожаное лицо (3) 1990 Новое поколение убийц 4 Новое поколение 1994 Почти пародия на саму себя 5 Техасская резня бензопилой 2003 Ремейк, вернувший франшизу к жизни 6 Начало 2006 Приквел ремейка 2003 года 7 Техасская резня бензопилой 3D 2013 Прямое продолжение оригинала 1974 года 8 Кожаное лицо 2017 История происхождения маньяка 9 Техасская резня бензопилой 2022 Современное продолжение, игнорирующее все сиквелы

Почему стоит пересмотреть

Даже спустя десятилетия «Техасская резня бензопилой» остаётся зеркалом своих страхов: когда-то это был страх перед глубинкой, сегодня — перед вирусной славой и контентом ради лайков. Кожаное лицо теперь меньше символ зла, а больше напоминание, что зло часто растёт из дома по соседству.

Если соберётесь устроить себе марафон ужаса — начинайте с оригинала. Только не смотрите в одиночестве и держите под рукой что-то потише бензопилы.

