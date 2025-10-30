Кровь, бензин и Хэллоуин: «Техасская резня бензопилой» — все части по порядку и как их смотреть без потери рассудка

Скоро Хэллоуин — а значит, самое время доставать попкорн и проверять нервы на прочность. Если хочется вспомнить классику, то без «Техасской резни бензопилой» не обойтись.
Франшиза пережила ремейки, приквелы, перезапуски и даже попытки философии — но по-прежнему держится на одном простом принципе: чем громче ревёт бензопила, тем быстрее бьётся сердце.
С чего всё началось
Всё стартовало в 1974-м. Тогда режиссёр Тоуб Хупер снял фильм, который стал родоначальником жанра слэшеров и надолго прописался в списке самых страшных хорроров.
История про компанию подростков, наткнувшихся на дом семьи людоедов, и маньяка в кожаной маске, вдохновила десятки режиссёров — от Уэса Крэйвена до Сэма Рэйми.
Как смотреть франшизу по порядку
За пятьдесят лет вселенная «Техасской резни» разрослась до девяти фильмов, и хронология там запутаннее, чем цепи на бензопиле у маньяка. Вот краткий путеводитель, чтобы не потеряться в кровавой истории:
|
№
|
Название фильма
|
Год
|
Что это по смыслу
|
1
|
Техасская резня бензопилой
|
1974
|
Оригинал, начало легенды
|
2
|
Техасская резня бензопилой 2
|
1986
|
Сиквел с элементами чёрной комедии
|
3
|
Кожаное лицо (3)
|
1990
|
Новое поколение убийц
|
4
|
Новое поколение
|
1994
|
Почти пародия на саму себя
|
5
|
Техасская резня бензопилой
|
2003
|
Ремейк, вернувший франшизу к жизни
|
6
|
Начало
|
2006
|
Приквел ремейка 2003 года
|
7
|
Техасская резня бензопилой 3D
|
2013
|
Прямое продолжение оригинала 1974 года
|
8
|
Кожаное лицо
|
2017
|
История происхождения маньяка
|
9
|
Техасская резня бензопилой
|
2022
|
Современное продолжение, игнорирующее все сиквелы
Почему стоит пересмотреть
Даже спустя десятилетия «Техасская резня бензопилой» остаётся зеркалом своих страхов: когда-то это был страх перед глубинкой, сегодня — перед вирусной славой и контентом ради лайков. Кожаное лицо теперь меньше символ зла, а больше напоминание, что зло часто растёт из дома по соседству.
Если соберётесь устроить себе марафон ужаса — начинайте с оригинала. Только не смотрите в одиночестве и держите под рукой что-то потише бензопилы.
А этот сериал стал главным хитом Netflix в октябре: реальная история маньяка из «Психо» и «Техасской резни бензопилой».