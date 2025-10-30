Меню
Кровь, бензин и Хэллоуин: «Техасская резня бензопилой» — все части по порядку и как их смотреть без потери рассудка

Кровь, бензин и Хэллоуин: «Техасская резня бензопилой» — все части по порядку и как их смотреть без потери рассудка

30 октября 2025 10:52
Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой» (2022)

50 лет страха и звука работающей пилы.

Скоро Хэллоуин — а значит, самое время доставать попкорн и проверять нервы на прочность. Если хочется вспомнить классику, то без «Техасской резни бензопилой» не обойтись.

Франшиза пережила ремейки, приквелы, перезапуски и даже попытки философии — но по-прежнему держится на одном простом принципе: чем громче ревёт бензопила, тем быстрее бьётся сердце.

С чего всё началось

Всё стартовало в 1974-м. Тогда режиссёр Тоуб Хупер снял фильм, который стал родоначальником жанра слэшеров и надолго прописался в списке самых страшных хорроров.

История про компанию подростков, наткнувшихся на дом семьи людоедов, и маньяка в кожаной маске, вдохновила десятки режиссёров — от Уэса Крэйвена до Сэма Рэйми.

Как смотреть франшизу по порядку

За пятьдесят лет вселенная «Техасской резни» разрослась до девяти фильмов, и хронология там запутаннее, чем цепи на бензопиле у маньяка. Вот краткий путеводитель, чтобы не потеряться в кровавой истории:

Название фильма

Год

Что это по смыслу

1

Техасская резня бензопилой

1974

Оригинал, начало легенды

2

Техасская резня бензопилой 2

1986

Сиквел с элементами чёрной комедии

3

Кожаное лицо (3)

1990

Новое поколение убийц

4

Новое поколение

1994

Почти пародия на саму себя

5

Техасская резня бензопилой

2003

Ремейк, вернувший франшизу к жизни

6

Начало

2006

Приквел ремейка 2003 года

7

Техасская резня бензопилой 3D

2013

Прямое продолжение оригинала 1974 года

8

Кожаное лицо

2017

История происхождения маньяка

9

Техасская резня бензопилой

2022

Современное продолжение, игнорирующее все сиквелы

Почему стоит пересмотреть

Даже спустя десятилетия «Техасская резня бензопилой» остаётся зеркалом своих страхов: когда-то это был страх перед глубинкой, сегодня — перед вирусной славой и контентом ради лайков. Кожаное лицо теперь меньше символ зла, а больше напоминание, что зло часто растёт из дома по соседству.

Если соберётесь устроить себе марафон ужаса — начинайте с оригинала. Только не смотрите в одиночестве и держите под рукой что-то потише бензопилы.

А этот сериал стал главным хитом Netflix в октябре: реальная история маньяка из «Психо» и «Техасской резни бензопилой».

Фото: Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой» (2022)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
