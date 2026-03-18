Кротов убивал пачками в «Противостоянии»: но только одну жертву никому было не жалко — зрители считают, что так ей и надо

Новая экранизация 2024 года «Противостояния» всколыхнула ностальгию по советской классике, и многие зрители бросились пересматривать старый сериал с Олегом Басилашвили и Андреем Болтневым. Последнему досталась роль отъявленного преступника Николая Кротова — настоящего воплощения зла, хладнокровно уничтожавшего людей на своём пути. Однако среди его жертв нашлась одна, которой зрители совсем не сочувствовали.

Жертвы Кротова

Когда смотришь старую версию «Противостояния», сердце по‑настоящему сжимается от сцен, где Кротов хладнокровно расстреливает ни в чём не повинных деревенских жителей. Невозможно остаться равнодушным, глядя на то, как гибнут люди, просто оказавшиеся не в то время не в том месте.

Не меньшую жалость вызывают солдат Гриша Милинко и доверчивый Миша Гончаков, который садится в машину к приветливому водителю, даже не подозревая, что через мгновение этот «таксист» оборвёт его жизнь.

Но вот Анна Петрова — фигура, которая заставляет зрителей спорить до хрипоты даже спустя годы. Молодая женщина, не обременённая желанием работать и строить собственную судьбу честным трудом, накануне свадьбы с подающим надежды интеллигентным женихом вдруг сбегает с первым встречным авантюристом.

Вместо того чтобы ужаснуться, поняв, кто он на самом деле, она добровольно становится тенью убийцы, потакает ему, закрывает глаза на зверства и делает вид, что всё происходящее — нормально. Конечно, никакого хэппи‑энда для неё не случилось — маньяк, которому она так старательно угождала, в конечном счёте расправился с ней с той же жестокостью, что и с остальными.

«Такова была её участь, ведь если не Кротов, то нашёлся бы другой такого же склада», «Как можно спокойно смотреть, как будущий муж на твоих глазах убивает человека, и не испугаться», «Она — соучастница, ее ни капли ни жалко», — пишут в Сети.

Образ Анны Петровой

Помимо споров вокруг самой героини, зрители заметили, что и в старой, и в новой экранизации Анна получилась довольно бледно прописанной. В советском «Противостоянии» 1985 года подругу Кротова сыграла Наталья Сайко, а в современной версии эту роль доверили Карине Андоленко.

А в романе Юлиана Семёнова образу сообщницы уделено куда больше места и деталей. Кстати, именно в книге Анна собственноручно ударила топориком по затылку несчастного Гончакова — фамилию которого, к слову, в советском фильме сменили на Минчакова, а в новом сериале и вовсе на Гончарова.