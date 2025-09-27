Крош и Ежик объяснят ИИ проще, чем любой профессор ВУЗа: ждем «ПинКод 2.0» со Смешариками — дата премьеры уже известна

Главные герои возвращаются в науку и делают её весёлой для всей семьи.

Смешарики снова придумали, чем удивить зрителей. На этот раз герои не просто шутят и играют, а отправляются в мир больших открытий.

Крош, Ёжик, Лосяш и, конечно, Пин будут разбираться в том, что обычно звучит слишком сложно: квантовое шифрование, искусственный интеллект, 3D-печать и даже терраформирование и случится это совсем скоро.

Наука без скуки

Проект получил название «ПинКод 2.0». Это продолжение полюбившегося многим образовательного цикла, где каждая серия превращается в маленькое приключение.

Только теперь акцент сделан на новейшие технологии — от вертикального земледелия до биоинженерии. Объяснять всё будут знакомые персонажи, так что ребёнку легко понять даже самые сложные идеи.

Чем «ПинКод 2.0» отличается от первого цикла

Если раньше Смешарики рассказывали про классическую физику или законы химии, то теперь они словно шагнули в будущее. В центре внимания — то, что учёные обсуждают прямо сейчас, и то, что формирует завтрашний день.

Создатели обещают, что всё останется таким же увлекательным и смешным, но ещё более познавательным.

Когда ждать премьеру

2 октября «ПинКод 2.0» начнёт выходить на «Кинопоиске» и в Kion. И это редкий случай, когда мультфильм одинаково интересен детям и родителям: одним он поможет учиться, другим — удивляться вместе с детьми.

Смешарики снова доказывают, что наука может быть весёлой, если рассказывать о ней изобретательно.

