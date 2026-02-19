Меню
Киноафиша Статьи Критики восхваляют, но один изъян все же есть: в «Рыцаре Семи Королевств» упустили важную сцену с Дунканом

19 февраля 2026 21:02
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Этот момент был крайне важен для сюжета.

Приквел к «Игре престолов» под названием «Рыцарь Семи Королевств» уверенно держит планку и уже получил 95% на Rotten Tomatoes. Сериал хвалят за бережное отношение к новеллам Джорджа Мартина о Дункане и Эгге. Но внимательные зрители заметили: в четвёртом эпизоде исчез один из самых важных моментов оригинала.

Сцена, которая раскрывала Дунка на В новелле «Ежевичный рыцарь» перед «Испытанием семи» Дункан замечает, что толпа поддерживает его. Он удивлён: за что? И слышит ответ — «Рыцарь, который не забыл о своих клятвах».

Эта фраза — не просто реплика. Это суть героя. Дункан — простой рыцарь-егерь, самый низший по статусу, но именно он воплощает идеал чести в мире, где многие знатные рыцари давно забыли о клятвах.

В сериале же вместо этого вдохновляющего момента зрителям показали комическую сцену, где толпа насмехается над Дунканом. По словам шоураннера Айры Паркера, эпизод «выпал» из сценария, и это было ошибкой.

Почему это важно

История рыцаря строится на контрасте: он не знатен, не богат, не прославлен — но он настоящий. Он рискует жизнью ради справедливости и защищает слабых, даже если против него принц крови.

Именно эта сцена подчёркивала главную тему всей истории: честь — не в титуле, а в поступке.

Всё ли так плохо?

Несмотря на этот промах, сериал остаётся одной из самых точных экранизаций мира Вестероса. Многие сцены практически дословно повторяют текст Мартина, что редкость для современных адаптаций.

«Рыцарь семи королевств» уже называют самым аккуратным и бережным проектом во франшизе. И хотя один важный момент был упущен, в целом история получилась удивительно живой и трогательной.

Иногда даже отличные сериалы спотыкаются. Главное — чтобы не забывали, за что их любят.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
