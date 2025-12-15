Критики Variety Арамиде Тинубу и Элисон Герман выбрали лучшие сериалы 2025 года: два разных рейтинга и неожиданные совпадения

Кинокритики Variety подвели итоги 2025 года и назвали сериалы, которые, по их мнению, лучше всего отразили время. Свои личные топы опубликовали Арамиде Тинубу и Элисон Герман.
В центре их выбора — сильные персонажи, продуманная драматургия и проекты, которые не растворились в потоке релизов.
Выбор Арамиде Тинубу
Для Тинубу главным сериалом года стал «Переходный возраст» от Netflix. Критик отмечает точную работу с героями и умение говорить о сложных темах без морализаторства.
Второе место занял «Питт» от HBO Max — мрачный и напряженный проект, который также высоко оценили другие обозреватели.
Третью строчку получил сериал «Навсегда», еще один хит Netflix, сделавший ставку на эмоциональную честность.
В целом список Тинубу получился жанрово разнообразным — от хоррора до семейной драмы, но все проекты объединяет внимание к деталям и устойчивый авторский голос.
|
Место
|
Арамиде Тинубу
|
Элисон Герман
|
1
|
Переходный возраст
|
Андора
|
2
|
Питт
|
Короче говоря
|
3
|
Навсегда
|
Питт
|
4
|
Рай
|
Умираю, как хочу секса
|
5
|
Оно: Добро пожаловать в Дерри
|
Праведные Джемстоуны
|
6
|
Чужестранка: Кровь моей крови
|
Все в прямом эфире с Джоном Мулэни
|
7
|
Тысяча ударов
|
Подноготная
|
8
|
В глуши
|
Позолоченный век
|
9
|
Позолоченный век
|
Одна из многих
|
10
|
Мердо: Смерть в семье
|
Киностудия
Рейтинг Элисон Герман
Элисон Герман поставила на первое место «Андору» от Disney+. По ее мнению, сериал стал редким примером масштабного проекта, который не теряет глубину.
На втором месте — анимационный сериал Netflix «Короче говоря», а третью позицию занял уже знакомый «Питт», ставший общим фаворитом обоих критиков.
Выбор Герман тяготеет к экспериментам с формой и неожиданным интонациям, но также не уходит от классического драматического повествования.
Читайте также: «Аутсорс» на 2 месте, а «Бар „Один звонок“» — лишь на 4-ом: зрители выбрали лучший российский сериал 2025 года