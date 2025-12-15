Меню
Критики Variety Арамиде Тинубу и Элисон Герман выбрали лучшие сериалы 2025 года: два разных рейтинга и неожиданные совпадения

15 декабря 2025 19:35
Кадр из сериала «Питт», «Позолоченный век», «Короче говоря»

Есть и Netflix, и HBO Max, и Disney+.

Кинокритики Variety подвели итоги 2025 года и назвали сериалы, которые, по их мнению, лучше всего отразили время. Свои личные топы опубликовали Арамиде Тинубу и Элисон Герман.

В центре их выбора — сильные персонажи, продуманная драматургия и проекты, которые не растворились в потоке релизов.

Выбор Арамиде Тинубу

Для Тинубу главным сериалом года стал «Переходный возраст» от Netflix. Критик отмечает точную работу с героями и умение говорить о сложных темах без морализаторства.

Второе место занял «Питт» от HBO Max — мрачный и напряженный проект, который также высоко оценили другие обозреватели.

Третью строчку получил сериал «Навсегда», еще один хит Netflix, сделавший ставку на эмоциональную честность.

В целом список Тинубу получился жанрово разнообразным — от хоррора до семейной драмы, но все проекты объединяет внимание к деталям и устойчивый авторский голос.

Место

Арамиде Тинубу

Элисон Герман

1

Переходный возраст

Андора

2

Питт

Короче говоря

3

Навсегда

Питт

4

Рай

Умираю, как хочу секса

5

Оно: Добро пожаловать в Дерри

Праведные Джемстоуны

6

Чужестранка: Кровь моей крови

Все в прямом эфире с Джоном Мулэни

7

Тысяча ударов

Подноготная

8

В глуши

Позолоченный век

9

Позолоченный век

Одна из многих

10

Мердо: Смерть в семье

Киностудия

Рейтинг Элисон Герман

Элисон Герман поставила на первое место «Андору» от Disney+. По ее мнению, сериал стал редким примером масштабного проекта, который не теряет глубину.

На втором месте — анимационный сериал Netflix «Короче говоря», а третью позицию занял уже знакомый «Питт», ставший общим фаворитом обоих критиков.

Выбор Герман тяготеет к экспериментам с формой и неожиданным интонациям, но также не уходит от классического драматического повествования.

Читайте также: «Аутсорс» на 2 месте, а «Бар „Один звонок“» — лишь на 4-ом: зрители выбрали лучший российский сериал 2025 года

Фото: Кадр из сериала «Питт», «Позолоченный век», «Короче говоря»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
