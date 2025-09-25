Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Критики в восторге, да и сам Стивен Кинг лично отметил этот хоррор 2025 года: претендует на звание главного хита осени

Критики в восторге, да и сам Стивен Кинг лично отметил этот хоррор 2025 года: претендует на звание главного хита осени

25 сентября 2025 14:44
Кадр из фильма «Черный телефон»

Этот сиквел ждали многие.

Первый «Чёрный телефон» (2022) стал сенсацией: мрачный триллер по рассказу Джо Хилла с бюджетом всего 18 миллионов собрал 161 миллион в прокате и получил высокие оценки на Rotten Tomatoes.

Казалось бы, история подростка Финни и маньяка в маске закончена, но теперь зрителей ждёт сиквел — и похоже, он может переплюнуть оригинал.

Благословение от Стивена Кинга

Сам Стивен Кинг в соцсетях написал короткий, но громкий вердикт:

«Это не так хорошо, как первая часть. Это лучше».

Для фанатов хоррора это почти знак качества: если мастер жанра одобрил, значит, ждать стоит большего, чем простого повторения.

Возвращение старых героев

Во второй части вернутся Финни (Мейсон Темз), его сестра Гвен (Мадлен МакГроу) и даже похититель (Итан Хоук). Поскольку в финале первого фильма маньяк погиб, ясно одно — теперь он появится в иной, куда более зловещей форме. Сценаристы намекают: ужас выйдет за пределы привычной реальности.

Первые отзывы критиков

На Fantastic Fest сиквел уже показали. Из 12 первых рецензий 11 оказались положительными. Критики отмечают закрученный сюжет, умелые отсылки к классике жанра и «достойное развитие» оригинальной истории.

Дата выхода

«Чёрный телефон 2» выйдет в кинотеатрах 17 октября — как раз к Хэллоуину. С такими отзывами и поддержкой Кинга фильм обещает стать главным хоррором этой осени.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из фильма «Черный телефон»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу Читать дальше 26 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Читать дальше 29 сентября 2025
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) «Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше