Критики в восторге, да и сам Стивен Кинг лично отметил этот хоррор 2025 года: претендует на звание главного хита осени

Первый «Чёрный телефон» (2022) стал сенсацией: мрачный триллер по рассказу Джо Хилла с бюджетом всего 18 миллионов собрал 161 миллион в прокате и получил высокие оценки на Rotten Tomatoes.

Казалось бы, история подростка Финни и маньяка в маске закончена, но теперь зрителей ждёт сиквел — и похоже, он может переплюнуть оригинал.

Благословение от Стивена Кинга

Сам Стивен Кинг в соцсетях написал короткий, но громкий вердикт:

«Это не так хорошо, как первая часть. Это лучше».

Для фанатов хоррора это почти знак качества: если мастер жанра одобрил, значит, ждать стоит большего, чем простого повторения.

Возвращение старых героев

Во второй части вернутся Финни (Мейсон Темз), его сестра Гвен (Мадлен МакГроу) и даже похититель (Итан Хоук). Поскольку в финале первого фильма маньяк погиб, ясно одно — теперь он появится в иной, куда более зловещей форме. Сценаристы намекают: ужас выйдет за пределы привычной реальности.

Первые отзывы критиков

На Fantastic Fest сиквел уже показали. Из 12 первых рецензий 11 оказались положительными. Критики отмечают закрученный сюжет, умелые отсылки к классике жанра и «достойное развитие» оригинальной истории.

Дата выхода

«Чёрный телефон 2» выйдет в кинотеатрах 17 октября — как раз к Хэллоуину. С такими отзывами и поддержкой Кинга фильм обещает стать главным хоррором этой осени.

