Критики уже посмотрели 3 сезон «Эйфории и выставили ему «позорные» 50% на RT: в новых сериях только один плюс

Рецензенты не в восторге от продолжения.

Критики оставили свои первые оценки третьего сезона «Эйфории» от Сэма Левинсона, и эти отзывы звучат крайне разочарованно. Журналисты считают данную главу самой бледной и неудачной за все годы существования проекта. Единственное, что ещё цепляет в этом лишённом жизни продолжении, — пронзительная и эмоционально насыщенная игра Зендаи, которая вновь предстала в образе Ру Беннет.

На RT сейчас у третьего сезона только 50% «свежести». Для сопоставления: первый сезон заработал 80% положительных рецензий и 84% зрительских симпатий, а второй — 78% от профессиональных критиков и 80% от обычной аудитории.

На этот раз обозреватели единодушны: перед ними худшая часть франшизы.

«Эпизоды вышли необоснованно затянутыми из-за утомляющего переизбытка деталей в повествовании», — пишут журналисты.

«Направление, выбранное создателями для третьего сезона, выставляет напоказ все слабые стороны шоу, уничтожая техническое совершенство и великолепную актёрскую работу сюжетными линиями, будто нарочно придуманными, чтобы спровоцировать лавину гнева в интернете», — критикуют эксперты.

«Зендая, демонстрирующая душевные муки Ру, остаётся единственным ярким пятном в этом провальном возвращении», — нашли хорошее критики.

Действие нового сезона начнётся через пять лет после событий финала второго. Ру Беннет и её друзья уже закончили школу. Теперь герои входят во взрослую жизнь, где их поджидают новые непростые испытания.

Премьера третьего сезона «Эйфории» состоится на канале HBO 12 апреля. И этот новый этап вполне может оказаться последним.