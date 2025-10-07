Меню
Киноафиша Статьи На IMDb пока рейтинг 7, но к финалу точно взлетит: этот сериал одинаково понравился и зрителям, и 97% критиков — основан на реальных событиях

7 октября 2025 07:58
«Подноготная»

«Подноготная» — это история журналиста, который не побоялся раскрыть правду и пошёл против системы.

FX снова попал в десятку: их новый сериал «Подноготная» (The Lowdown) стал одной из самых обсуждаемых премьер осени.

Криминальная драмеди, основанная на реальной истории публициста Ли Роя Чапмана, превращает тему журналистского расследования в опасную игру, где правда стоит слишком дорого.

Когда журналист становится угрозой

Главный герой, Ли Рейбон, в исполнении Итана Хоука, — упрямый репортёр, который не умеет молчать.

Он начинает копать под местного бизнесмена, а выходит на старые связи с Ку-клукс-кланом и коррумпированных чиновников.

Сюжет вдохновлён настоящими событиями — именно Чапман в своё время доказал участие основателя Талсы в деятельности ККК.

От «Атланты» до Коэнов — смесь, которая работает

Шоураннеры Алекс Орр и Кэйтлин Валдрон («Атланта») сделали сериал дерзким, язвительным и очень живым.

Здесь много юмора, мрачных находок и той самой американской абсурдности, где комедия переходит в ужас. В рецензиях сравнивают с фильмами братьев Коэнов — и не зря.

Почему «Подноготная» стала хитом

На Rotten Tomatoes у сериала 97 % свежести — почти идеальный результат. IMDb пока держит оценку 7,0, но зрители уверены: к финалу будет выше.

Кто-то хвалит «за атмосферу и умные диалоги», кто-то жалуется на темп, но большинство сходится во мнении: сериал стоит потраченного времени.

Фото: Кадр из сериала «Подноготная»
Анна Адамайтес
