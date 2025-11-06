Меню
Киноафиша Статьи Критики считают эту комедию одной из лучших, а вы могли пропустить: фильм с 92% «свежести» и Уизерспун — речь не про «Блондинку в законе»

6 ноября 2025 18:37
Кадр из фильма «Выскочка»

История о школьных выборах, которая превратилась в блестящую политическую сатиру.

Когда говорят про комедии конца 90-х, вспоминают всё что угодно — от «Американского пирога» до «Десяти причин моей ненависти». Но вот парадокс: одну из самых острых, умных и злых сатир своего времени зрители дружно проигнорировали.

Только критики поняли, что перед ними фильм, который переживёт своё время. И оказались правы: сегодня у него 92 % на Rotten Tomatoes и статус культового.

Речь о «Выскочке» (1999) — провальной в прокате, но блестяще сыгранной комедии, где Риз Уизерспун показала тот самый язвительный, тщательно отполированный типаж, который через два года превратится в Эл Вудс, но в куда более ядовитом варианте.

«Выскочка» (1999) и её странная судьба

Фильм снял Александр Пейн — тот самый, что позже подарил миру «На обочине» и «Потомков».

«Выскочка» вышла в год «Матрицы» (1999), «Красоты по-американски» (1999) и «Бойцовского клуба» (1999) — конкуренция была убийственной, и касса рухнула. Но критики быстро разобрались: перед ними не просто подростковая комедия, а хищная политическая сатира, замаскированная под историю о старшеклассниках.

Риз Уизерспун как идеальная Трейси Флик

Уизерспун играет Трейси — одарённую, идеальную ученицу, которая идёт к своему президентству школьного совета с железной волей и абсолютной уверенностью в собственной правоте.

Она — воплощение энергичного перфекционизма, доведённого до абсурда. Фильм показывает её не как «умницу с розовым блокнотом», а как политический механизм, который двигается вперёд любой ценой.

И в этом — магия роли. Уизерспун обаятельна и пугающе упорна. Критики до сих пор считают Трейси одной из её лучших работ.

Мэттью Бродерик против школьной амбиции

Учитель, которого играет Мэттью Бродерик, — человек, чья жизнь тихо разваливается, и который почему-то решает, что обязан остановить успех ученицы.

Пейн снимает эту борьбу как миниатюрную модель большой политики: с грязными ходами, манипуляциями, состязанием эго и моральных провалов.

И Бродерик здесь блистает — не в амплуа харизматичного Ферриса Бьюллера, а наоборот: несчастного взрослого, который отчаянно пытается сохранить чувство контроля.

Почему фильм стал культовым

Сегодня «Выскочку» называют одной из самых точных сатир на американскую демократию — пусть действие происходит среди шкафчиков и школьных плакатов.

История работает на нескольких уровнях:

  • как комедия о подростках;

  • как драма о взрослении;

  • как саркастический комментарий к политическим процессам;

  • как портрет общества, где амбиции и скрытая агрессия вылезают наружу в самой нелепой форме.

Не зря комедия пережила десятилетия и сегодня кажется даже острее, чем в 1999-м.

Стоит ли смотреть сейчас?

Да — и не только из-за 92 % на Rotten Tomatoes.

Если хочется увидеть Риз Уизерспун в самом колючем, умном и язвительном образе — намного более едком, чем в «Блондинке в законе» (2001), — то «Выскочка» даст это сполна.

А если хочется комедию, которая тоньше, чем кажется, — тем более.

Также прочитайте: Когда 90% свежести уже не впечатляет: Netflix выложил фильм с 99% на RT — и ещё пять, которые дышат ему в спину

Фото: Кадр из фильма «Выскочка»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
