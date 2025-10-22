Меню
22 октября 2025 09:15
«Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви»

Оценки у каждого 7,6+.

Восьмидесятилетие Никиты Михалкова – отличный повод заглянуть на IMDb и узнать, что думают о нем за пределами России. Оказывается, у западных зрителей свои фавориты.

Например, «12» у нас любят как поздний шедевр режиссера, но на IMDb он даже не входит в первую тройку. Там царят более ранние, «классические» Михалковы – со всей чеховской грустью, имперской помпой и солнечной трагедией.

«Утомленные солнцем» – трагедия под дачным небом

«Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви»

С рейтингом 7,8 «Утомленные солнцем» возглавляют список. За границей этот фильм воспринимают как трагедию о неизбежности судьбы и о людях, которых перемолола сталинская эпоха.

Зрители называют картину «психологическим шедевром» и «поэмой о вине и прощении». Один из пользователей IMDb писал:

«Это фильм о том, как история определяет твою судьбу, и ты не можешь предотвратить трагедию».

Особенно восторгаются дуэтом Михалкова и Олега Меньшикова – холодной вежливостью одного и обреченным достоинством другого.

Даже спустя десятилетия западные зрители цитируют маленькую Надю, называют ее «самой человечной ролью в фильме о бесчеловечном времени» и признаются, что концовка выбивает почву из-под ног.

«Неоконченная пьеса для механического пианино» – Чехов под лупой

«Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви»

На втором месте – «Неоконченная пьеса для механического пианино» (7,7). В отзывах ее называют «настоящим сокровищем для любителей русской классики».

Михалкову удается то, чего не умеют даже многие западные постановщики Чехова: показать людей в их нелепости и величии одновременно. Один зритель пишет:

«Это фильм о пути, который не был выбран».

Другой отмечает финальную сцену, где герой катится вниз по склону:

«Камера просто наблюдает, но это один из самых мощных эпизодов, что я видел».

Западные киноманы поражаются, как в каждой реплике чувствуется приближение катастрофы – медленной, вежливой, неотвратимой.

«Сибирский цирюльник» – между Голливудом и ностальгией

«Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви»

Третье место занимает «Сибирский цирюльник» (7,6) – и это единственный фильм, который вызывает настоящие споры.

Одни называют его «великолепным, трехчасовым полотном о любви и непонимании между Россией и Западом», другие – «роскошным кэмпом, где слишком красиво, чтобы быть правдой».

Пользователи IMDb, впрочем, чаще в восторге:

«Критики его ненавидят, а я обожаю – все 180 минут!»; «Кино должно быть развлечением, и Михалков это помнит».

Для западных зрителей «Цирюльник» стал окном в мифическую Россию – холодную, гордую и невероятно киногеничную.

За пределами топ-3

С небольшим отставанием идут «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (7,6) и «12» (7,5). Последний называют «восточной вариацией “Двенадцати разгневанных мужчин”» – уважительно, но без особого восторга.

А вот «Обломов» хвалят за редкое умение показать медлительность как форму свободы. Один рецензент заметил:

«В Голливуде ленивый герой был бы анекдотом, но у Михалкова это философия».

«Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви»

Итог

Запад видит в Михалкове прежде всего мастера классической формы, духовного наследника Чехова и Толстого, а не режиссера-патриота. Для иностранцев его лучшие фильмы – те, где меньше лозунгов и больше человечности.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Утомленные солнцем» (1994), «Сибирский цирюльник» (1998), 12 (2007)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
