Критики на Rotten Tomatoes посмотрели одну серию и поставили 100%: на этот фэнтези-сериал возложили большие надежды

Prime Video продолжает наступление на территорию большого фэнтези — и, похоже, на этот раз стриминг попал точно в цель. Новый анимационный сериал «Могучий Найн» (The Mighty Nein), спин-офф популярной «Легенды о Vox Machina », дебютировал на Rotten Tomatoes с редким «идеальным рейтингом» — 100% на основе первых рецензий. Критики единодушны: это не просто удачное продолжение франшизы, а настоящий прорыв.

Почему критики так хвалят «Могучий Найн»

Первые отзывы называют сериал «огромным успехом» — благодаря продуманному сюжету, глубокой проработке героев и честному расширению мира Эксандрии. Персонажей описывают как сложных, ярких и эмоционально живых — таких, за которыми интересно наблюдать не один сезон.

Критики отмечают: именно характеры и их развитие делают сериал притягательным, а не только битвы или визуальный стиль. И, судя по реакции, «Могучий Нейн» повторяет успех предшественника — все три сезона «Легенды о Vox Machina» тоже получили отличные оценки и сегодня имеют средний зрительский рейтинг 94%.

О чём новый сериал

Действие спин-оффа разворачивается спустя двадцать лет после событий «Вокс Машины». На карте — всё та же Эксандрия, но с новой политической головоломкой: напряжение между Двендальской империей и Династией Крин грозит перерасти в войну.

В центре истории — группа новоиспечённых героев, которым придётся разбираться и с внешними угрозами, и с собственным прошлым. В актёрский состав вошли Лора Бэйли, Мэттью Мерсер, Эшли Джонсон, Лиам О’Брайен, Мариша Рэй, Сэм Ригель, Трэвис Уиллингем и Люси Лью.

Когда смотреть и что уже доступно

Prime Video даже подогрел интерес, заранее выложив первый эпизод на YouTube — но всего на три дня. Сейчас он недоступен, так что ждать осталось совсем немного.

— Первые три эпизода выйдут 19 ноября — остальные серии будут выходить еженедельно до 24 декабря

И если старт уже принёс создателям «идеальный рейтинг», можно с уверенностью сказать: впереди нас ждёт громкая премьера и, возможно, новая жемчужина фэнтезийной анимации.

