Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Критики на Rotten Tomatoes посмотрели одну серию и поставили 100%: на этот фэнтези-сериал возложили большие надежды

Критики на Rotten Tomatoes посмотрели одну серию и поставили 100%: на этот фэнтези-сериал возложили большие надежды

19 ноября 2025 15:42
Кадр из сериала «Могучий Найн»

Осталось дождаться выхода остальных серий.

Prime Video продолжает наступление на территорию большого фэнтези — и, похоже, на этот раз стриминг попал точно в цель. Новый анимационный сериал «Могучий Найн» (The Mighty Nein), спин-офф популярной «Легенды о Vox Machina », дебютировал на Rotten Tomatoes с редким «идеальным рейтингом» — 100% на основе первых рецензий. Критики единодушны: это не просто удачное продолжение франшизы, а настоящий прорыв.

Почему критики так хвалят «Могучий Найн»

Первые отзывы называют сериал «огромным успехом» — благодаря продуманному сюжету, глубокой проработке героев и честному расширению мира Эксандрии. Персонажей описывают как сложных, ярких и эмоционально живых — таких, за которыми интересно наблюдать не один сезон.

Критики отмечают: именно характеры и их развитие делают сериал притягательным, а не только битвы или визуальный стиль. И, судя по реакции, «Могучий Нейн» повторяет успех предшественника — все три сезона «Легенды о Vox Machina» тоже получили отличные оценки и сегодня имеют средний зрительский рейтинг 94%.

О чём новый сериал

Кадр из сериала «Могучий Найн»

Действие спин-оффа разворачивается спустя двадцать лет после событий «Вокс Машины». На карте — всё та же Эксандрия, но с новой политической головоломкой: напряжение между Двендальской империей и Династией Крин грозит перерасти в войну.

В центре истории — группа новоиспечённых героев, которым придётся разбираться и с внешними угрозами, и с собственным прошлым. В актёрский состав вошли Лора Бэйли, Мэттью Мерсер, Эшли Джонсон, Лиам О’Брайен, Мариша Рэй, Сэм Ригель, Трэвис Уиллингем и Люси Лью.

Когда смотреть и что уже доступно

Prime Video даже подогрел интерес, заранее выложив первый эпизод на YouTube — но всего на три дня. Сейчас он недоступен, так что ждать осталось совсем немного.

— Первые три эпизода выйдут 19 ноября — остальные серии будут выходить еженедельно до 24 декабря

И если старт уже принёс создателям «идеальный рейтинг», можно с уверенностью сказать: впереди нас ждёт громкая премьера и, возможно, новая жемчужина фэнтезийной анимации.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.

Фото: Кадр из сериала «Могучий Найн»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
В одном фанаты «Игры престолов» сошлись без споров и баталий: выбрали самого худшего персонажа за все 8 сезонов В одном фанаты «Игры престолов» сошлись без споров и баталий: выбрали самого худшего персонажа за все 8 сезонов Читать дальше 19 ноября 2025
Netflix мог бы спасти четвертый сезон «Ведьмака» всего одним ловким ходом: жаль, что никто до этого не додумался Netflix мог бы спасти четвертый сезон «Ведьмака» всего одним ловким ходом: жаль, что никто до этого не додумался Читать дальше 19 ноября 2025
Три сезона был идеальным мужчиной, а сейчас раздражает зрителей: этот персонаж в «Клюквенном щербете» — еще хуже Фатиха Три сезона был идеальным мужчиной, а сейчас раздражает зрителей: этот персонаж в «Клюквенном щербете» — еще хуже Фатиха Читать дальше 19 ноября 2025
Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил Читать дальше 18 ноября 2025
«Моя дочь перестала быть добрым и послушным ребенком»: почему все больше семей запрещают детям смотреть «Машу и Медведя» «Моя дочь перестала быть добрым и послушным ребенком»: почему все больше семей запрещают детям смотреть «Машу и Медведя» Читать дальше 18 ноября 2025
В «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже нарушили канон Кинга: как Пеннивайз попал на Землю — автор такого не писал В «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже нарушили канон Кинга: как Пеннивайз попал на Землю — автор такого не писал Читать дальше 18 ноября 2025
Снова ждать 3 года не придется: Бен Стиллер намекнул, когда выйдет 3 сезон «Разделения» Снова ждать 3 года не придется: Бен Стиллер намекнул, когда выйдет 3 сезон «Разделения» Читать дальше 18 ноября 2025
Семейка Аддамс в гостях у Пеннивайза: в «Уэнсдэй» нашли отсылки к Стивену Кингу — Тим Бертон оставил их на самом видном месте Семейка Аддамс в гостях у Пеннивайза: в «Уэнсдэй» нашли отсылки к Стивену Кингу — Тим Бертон оставил их на самом видном месте Читать дальше 18 ноября 2025
Если вас ничего не прошибает после «Черного зеркала»: эти 8 фантастических сериалов вернут мурашки Если вас ничего не прошибает после «Черного зеркала»: эти 8 фантастических сериалов вернут мурашки Читать дальше 17 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше