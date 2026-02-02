Меню
Киноафиша Статьи Критики аплодируют, фанаты книги спорят: за что хвалят и ругают легендарный фильм «Август» с Безруковым и Кологривым

Критики аплодируют, фанаты книги спорят: за что хвалят и ругают легендарный фильм «Август» с Безруковым и Кологривым

2 февраля 2026 18:08
Кадр из фильма «Август»

Сильная история, которая вызвала много вопросов у зрителей.

Фильм «Август» собрал внушительную коллекцию наград и попал в списки лучших военных картин года. Критики хвалят масштаб, работу оператора и актерскую игру. На фестивалях его принимают тепло. Казалось бы, редкий случай единодушия. Но среди зрителей, которые читали роман Богомолова, реакция сложнее.

Для них это не просто история про войну. Это текст, где каждая деталь имела вес, а напряжение рождалось из мыслей, а не выстрелов. Потому и сравнение неизбежно.

За что фильм хвалят

Как самостоятельная работа «Август» выглядит крепко. Картинка выстроена точно, сцены боя сняты внимательно, актеры играют сдержанно и серьезно. Чувствуется бюджет и режиссерская рука.

Фильм понятен широкой аудитории. Он говорит прямо, не требует долгого вглядывания. Эмоции считываются сразу. Для многих зрителей это плюс.

Почему не все довольны

В книге главное происходило внутри. Анализ, сомнения, проверка фактов. Там ценили тишину и напряжение ожидания. В фильме история стала более прямой и динамичной. Меньше размышлений, больше действия.

Читатели ждали тонкой психологической игры, а получили военную драму с акцентом на зрелищность. Отсюда и разочарование части аудитории, пишет автор Дзен-канала «КиноАтмосфера: Новые Обзоры Каждый День».

«Август» признан и награжден, но споры вокруг него не утихают. Одни видят сильное кино. Другие вспоминают книгу и чувствуют потерю интонации. Иногда успех и верность источнику идут разными дорогами. Вопрос только в том, что важнее лично для зрителя.

Фото: Кадр из фильма «Август»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
