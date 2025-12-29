Меню
Кристофер Нолан в восторге, зрители — нет: у «Проклятия», которое сравнивают с «Твин Пиксом», всего 6,4 на КП и это многое объясняет

29 декабря 2025 19:06
Кадр из сериала «Проклятие»

Режиссер назвал «Проклятие» редким примером телевизионной дерзости.

Иногда даже Кристофер Нолан не совпадает со вкусами публики. Он сравнил сериал «Проклятие» с «Твин Пиксом», назвали его шикарной кинолентой, но зрители ответили довольно холодно.

Рейтинг на Кинопоиске — всего 6,4, и это выглядит как вежливый отказ. Так что между восторгом режиссера и реакцией аудитории возникла заметная трещина.

О чем «Проклятие»

В центре истории — Уитни и Эштон, которые строят экологичные дома в городке Эспаньола и снимают про это реалити-шоу. Они хотят выглядеть хорошими и прогрессивными, но все рушится, когда Эштон делает на камеру пожертвование девочке и тут же забирает деньги обратно.

Ребенок проклинает его, и с этого момента жизнь пары начинает идти под откос. Сериал превращается в странную смесь социальной сатиры и тревожного триллера.

Здесь почти нет явной мистики, но ощущение угрозы не отпускает. Герои теряют контроль, а их лицемерие словно возвращается к ним бумерангом. Смотреть это не всегда приятно, но в этом и задумка. Сериал нарочно выводит из зоны комфорта.

Кадр из сериала «Проклятие»

Почему Нолан вспомнил «Твин Пикс»

Нолан назвал «Проклятие» редким примером телевизионной дерзости. Он говорил, что такие проекты сначала ставят в тупик, а потом долго не отпускают, как это было с «Твин Пиксом». Для него ценна именно эта непохожесть на все остальное. Сериал действительно ломает ожидания и играет с формой, а не только с сюжетом.

Почему зрители не в восторге

Для массовой аудитории такой подход оказался тяжеловатым. Многих раздражают герои, которых сложно полюбить, и затянутость происходящего. Даже сильная игра Эммы Стоун не спасает от ощущения холодной дистанции. В итоге идея есть, а удовольствия от просмотра — не у всех.

Вот и получается разрыв: Нолану важна уникальность, зрителям — эмоции. «Проклятие» застряло между этими двумя мирами. А вы бы поверили режиссеру вопреки рейтингам?

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Кристофер Нолан назвал лучший фильм 2024 года.

Фото: Кадр из сериала «Проклятие»
Екатерина Адамова
