Кристиан Бэйл назвал главный шедевр в своей карьере: это не «Тёмный рыцарь» и причем тут вообще Миядзаки

В этой ленте актер даже не появляется на экране.

На счету Кристиана Бэйла более 50 фильмов. Многие знают его как Бэтмена в трилогии «Тёмный рыцарь», а «Оскар» он получил за драму «Боец».

Но сам актер главным своим шедевром считает не один из этих фильмов, а тот, где он даже не появляется на экране. И речь идет про анимационную картину «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки.

Сюжет мультфильма «Ходячий замок»

Скромная шляпница Софи вела тихую жизнь, пока в её мире не появился загадочный ходячий замок. Его хозяин, волшебник Хаул, славился умением покорять девичьи сердца. Однажды он спас Софи от назойливых солдат, и девушка мгновенно в него влюбилась.

Но эта встреча дорого ей обошлась. Ревнивая ведьма, влюблённая в Хаула, наслала на Софи страшное проклятие — она в одночасье состарилась и потеряла свою красоту. Чтобы вернуть себе молодость, Софи придётся отправиться в тот самый ходячий замок и разгадать его тайны.

Мультфильм стал настоящим триумфом — при бюджете в 24 миллиона он собрал в прокате свыше 236 млн. Картина даже номинировалась на «Оскар», но золотую статуэтку в тот год забрали «Уоллес и Громит».

Кристиан Бэйл в мультфильме «Ходячий замок»

Для англоязычной версии «Ходячего замка» Хаула озвучил сам Кристиан Бэйл. Актер признался, что это особая работа в его карьере — именно данный проект из фильмографии он и показал детям.

«Это просто шедевр», — был краток Бэйл.

