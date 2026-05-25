Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Кристиан Бэйл назвал главный шедевр в своей карьере: это не «Тёмный рыцарь» и причем тут вообще Миядзаки

Кристиан Бэйл назвал главный шедевр в своей карьере: это не «Тёмный рыцарь» и причем тут вообще Миядзаки

25 мая 2026 13:00
Кадр из фильма «Темный рыцарь»

В этой ленте актер даже не появляется на экране.

На счету Кристиана Бэйла более 50 фильмов. Многие знают его как Бэтмена в трилогии «Тёмный рыцарь», а «Оскар» он получил за драму «Боец».

Но сам актер главным своим шедевром считает не один из этих фильмов, а тот, где он даже не появляется на экране. И речь идет про анимационную картину «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки.

Сюжет мультфильма «Ходячий замок»

Скромная шляпница Софи вела тихую жизнь, пока в её мире не появился загадочный ходячий замок. Его хозяин, волшебник Хаул, славился умением покорять девичьи сердца. Однажды он спас Софи от назойливых солдат, и девушка мгновенно в него влюбилась.

Но эта встреча дорого ей обошлась. Ревнивая ведьма, влюблённая в Хаула, наслала на Софи страшное проклятие — она в одночасье состарилась и потеряла свою красоту. Чтобы вернуть себе молодость, Софи придётся отправиться в тот самый ходячий замок и разгадать его тайны.

Мультфильм стал настоящим триумфом — при бюджете в 24 миллиона он собрал в прокате свыше 236 млн. Картина даже номинировалась на «Оскар», но золотую статуэтку в тот год забрали «Уоллес и Громит».

Кадр из мультфильма «Ходячий замок»

Кристиан Бэйл в мультфильме «Ходячий замок»

Для англоязычной версии «Ходячего замка» Хаула озвучил сам Кристиан Бэйл. Актер признался, что это особая работа в его карьере — именно данный проект из фильмографии он и показал детям.

«Это просто шедевр», — был краток Бэйл.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в какой стране происходят события «Ходячего замка».

Фото: Кадры из мультфильма «Ходячий замок» (2004), фильма «Темный рыцарь» (2008)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Мстители» без «Финала»: Дэдпула в «Войне бесконечности» не было лишь по одной причине – уделал бы Таноса вообще без шансов «Мстители» без «Финала»: Дэдпула в «Войне бесконечности» не было лишь по одной причине – уделал бы Таноса вообще без шансов Читать дальше 25 мая 2026
Маколей Калкин назвал всего одну причину, почему «Один дома 2» лучше первого фильма: увидев цифры, с ним сложно не согласиться Маколей Калкин назвал всего одну причину, почему «Один дома 2» лучше первого фильма: увидев цифры, с ним сложно не согласиться Читать дальше 22 мая 2026
Как связаны «Аннабель» и «Заклятие»: без этой жуткой куклы не было бы всей франшизы Как связаны «Аннабель» и «Заклятие»: без этой жуткой куклы не было бы всей франшизы Читать дальше 26 мая 2026
Джеймс Поттер и секреты семьи: откуда взялись горы золота, почему Гарри узнал о богатстве не сразу и причем тут средство для волос? Джеймс Поттер и секреты семьи: откуда взялись горы золота, почему Гарри узнал о богатстве не сразу и причем тут средство для волос? Читать дальше 25 мая 2026
«Уволь ее прямо сейчас»: почему Меган Фокс не снималась в 3 части «Трансформеров» — скандал был знатный «Уволь ее прямо сейчас»: почему Меган Фокс не снималась в 3 части «Трансформеров» — скандал был знатный Читать дальше 24 мая 2026
Джон Карпентер уничтожил «Субстанцию» одним словом: режиссер скандального хита наверняка в шоке от реакции кумира Джон Карпентер уничтожил «Субстанцию» одним словом: режиссер скандального хита наверняка в шоке от реакции кумира Читать дальше 24 мая 2026
Эти отсылки на советскую классику в «Дэдпуле» нашли только киноведы: что общего между Уэйдом Уилсоном и мальчиком из «Добро пожаловать» Эти отсылки на советскую классику в «Дэдпуле» нашли только киноведы: что общего между Уэйдом Уилсоном и мальчиком из «Добро пожаловать» Читать дальше 24 мая 2026
Новые сериалы снимают пачками, но ни один не сравнится с ними: 3 олд-скульных аниме, которые изменили этот жанр Новые сериалы снимают пачками, но ни один не сравнится с ними: 3 олд-скульных аниме, которые изменили этот жанр Читать дальше 23 мая 2026
С трудом нашла спин-офф «Ведьмака» про Крыс и старика Брегена: на IMDb ему поставили 4,8 из 10, а мне понравилось С трудом нашла спин-офф «Ведьмака» про Крыс и старика Брегена: на IMDb ему поставили 4,8 из 10, а мне понравилось Читать дальше 23 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше