Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Криминальный авторитет посмотрел «Бригаду» и объяснил, что не так с главными героями: «Вы сыграли сказку»

Криминальный авторитет посмотрел «Бригаду» и объяснил, что не так с главными героями: «Вы сыграли сказку»

8 февраля 2026 12:19
Кадр из сериала «Бригада»

Реальность оказалась куда более жестокой.

«Бригада» давно стала символом телевизионной эпохи начала 2000-х. Историю о друзьях, прошедших путь от дворовых ребят до криминальных авторитетов, многие воспринимали почти как документальное отражение 90-х. Однако Сергей Безруков признался: реальность была куда жестче.

Актер отметил, что считает проект скорее историческим — он передавал атмосферу времени. Но после разговора с человеком, хорошо знакомым с преступной средой, его взгляд немного изменился.

«Вы сыграли сказку»

В подкасте Dreamcast Безруков привел слова своего собеседника: «Хочешь правду, Сергей? Вы сыграли сказку». По его словам, сериал показал героев такими, «какими они хотели быть», — почти благородными бандитами, чем-то напоминающими Робин Гудов.

Но реальность, как подчеркнул источник актера, была иной:

«Там, где были деньги — брат брата убивал. Такого братства не было. Я вам скажу честно и откровенно, этого не было».

Эти слова заставляют иначе посмотреть на культовую дружбу Белого и его команды — возможно, она была больше художественным образом, чем отражением настоящего криминального мира.

Зачем нужны такие истории

Несмотря на романтизацию, Безруков уверен: подобные проекты важны. Они помогают говорить с молодым поколением о последствиях выбора и показывают, к чему может привести путь насилия.

Актер подчеркнул, что трагические финалы должны работать как предупреждение, а не как повод для подражания. И, возможно, именно в этом — главная ценность «Бригады»: за яркой легендой скрывается напоминание о цене преступной жизни.

Фото: Кадр из сериала «Бригада»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Безруков – как Тихонов в роли Штирлица»: об этом детективе «России 1» зря не трубят на каждом углу – тут целых 3 звезды «Бригады» «Безруков – как Тихонов в роли Штирлица»: об этом детективе «России 1» зря не трубят на каждом углу – тут целых 3 звезды «Бригады» Читать дальше 5 февраля 2026
Будет всего 8 серий: еще в производстве, но я уже в нетерпении — этот мистический детектив ТВ-3 особенно ждут фанаты Фомы из «Невского» Будет всего 8 серий: еще в производстве, но я уже в нетерпении — этот мистический детектив ТВ-3 особенно ждут фанаты Фомы из «Невского» Читать дальше 9 февраля 2026
Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза» Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза» Читать дальше 9 февраля 2026
От «Невского» все пищат, но первая работа создателя до сих пор легенда детективов — прошло 20+ лет От «Невского» все пищат, но первая работа создателя до сих пор легенда детективов — прошло 20+ лет Читать дальше 9 февраля 2026
Обнаружила главную ошибку НТВ: почему многие зрительницы терпеть не могут «Невский» Обнаружила главную ошибку НТВ: почему многие зрительницы терпеть не могут «Невский» Читать дальше 9 февраля 2026
Вовсе не Катя из «Ландышей»: какая роль прославила Нику Здорик — снялась в 17 лет Вовсе не Катя из «Ландышей»: какая роль прославила Нику Здорик — снялась в 17 лет Читать дальше 9 февраля 2026
Фанатам «Ментовских войн» будет очень больно: Устюгов назвал Шилова «фриком», поставив крест на 12-м сезоне Фанатам «Ментовских войн» будет очень больно: Устюгов назвал Шилова «фриком», поставив крест на 12-м сезоне Читать дальше 9 февраля 2026
Голливуд отдыхает: эти 5 исторических сериалов о Руси смотришь с открытым ртом — один из них пересмотрела 15 раз Голливуд отдыхает: эти 5 исторических сериалов о Руси смотришь с открытым ртом — один из них пересмотрела 15 раз Читать дальше 9 февраля 2026
Этот актер из «Лимитчиц» — сын известных российских актеров: «При таких ярких родителях такая посредственность» Этот актер из «Лимитчиц» — сын известных российских актеров: «При таких ярких родителях такая посредственность» Читать дальше 8 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше