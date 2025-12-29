Меню
Киноафиша Статьи Криминал без мрака и комедия без кривляний: сериал «Под контролем» напоминает «О чем говорят мужчины» и проглатывается за 1–2 вечера

29 декабря 2025 12:48
«Под контролем»

Картина смотрится легко, не требуя ни раскачки, ни терпения.

Сериал «Под контролем» — казахский проект, который не пытается казаться больше, чем он есть. Восемь коротких эпизодов, минимум локаций и максимум разговоров.

Это один из самых приятных комедийных криминальных сериалов последнего времени — без нажима и без лишних усложнений.

И если вам понравилась комедия «О чем говорят мужчины», практически полностью основанная на смешных диалогах, то, скорее всего, зайдет и эта работа.

Засада как главный жанр

Асхат и Бауыржан — опытные оперативники, по крайней мере, на словах. По заданию они ведут наблюдение у шиномонтажки, ожидая наркоторговцев.

На практике же засада становится поводом поговорить обо всем — от службы до личных мелочей. Криминальная линия здесь намеренно отодвинута на второй план: она нужна не для динамики, а для ситуации, в которой герои вынуждены долго находиться рядом и реагировать друг на друга.

«Под контролем»

Камерность, которая работает

«Под контролем» почти не меняет декораций и не раздувает масштаб. Сериал выглядит камерным и даже скромным, но именно это помогает ему держать ритм.

Первые серии напоминают набор скетчей, однако по ходу просмотра становится ясно, что диалоги и детали постепенно складываются в цельную конструкцию.

Актёры и серьезные лица

Главный комический эффект строится на том, что персонажи ведут себя предельно серьезно. Здесь не разыгрывают шутки и не подмигивают зрителю.

Герои говорят спокойно, иногда даже монотонно — и именно это делает реплики смешными. Персонажи выглядят живыми, с понятными привычками и характерами, без гротеска.

«Под контролем» не перегружает смыслами и не требует вдумчивого анализа. Это сериал для вечера, когда хочется просто включить и досмотреть до конца. Восемь серий пролетают быстро, оставляя ощущение аккуратно сделанной работы, которая знает свои границы и не выходит за них.

Также прочитайте: Миллионы просмотров и рейтинги выше 8.0: какие российские сериалы стали главными хитами года по версии ИРИ — и да, «Константинополь» в списке

Фото: Кадр из серила «Под контролем»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
