Крики Доа и безумный смех Мустафы: 113 серия «Клюквенного щербета» нанесла по психике зрителей сразу два удара

Скучали по старому «Клюквенному щербету»? Тогда обязательно посмотрите 113 серию. Здесь зрителям в последний раз показали полюбившийся состав актеров. Больше такого в сериале уже не будет…

Приготовьтесь пролить слезы, ведь в серии взорвали сразу две бомбы. Но расскажем обо всем поподробнее!

Освобождение Омера

Одна из самых приятных моментов вышедшей серии — освобождение Омера из тюрьмы. Кывылджим вместе с Асилем провели собственное расследование и передали всю информацию в полицию.

Омер вышел из тюрьмы и вернулся домой, но только чтобы забрать вещи. Жить с Кывылджим он не собирается, как и не может простить предательство.

День рождения Нурсемы

А вот и первый удар по психике зрителей. Половина серии затрагивает подготовку праздника в честь дня рождения Нурсемы. Влюбленный муж и заботливая свекровь решили собрать за одним столом всю семью и забыть старые обиды. Вот только Демет не смогла стоять в стороне в такой день.

Она ворвалась на праздник и выложила всю правду о своем романе с Фиразом. Когда уже Уналы поймут, что им нельзя собираться вместе? Крики, пощечины, слезы — вот так Нурсема покинула дом мужа и отправилась к отцу.

Сцена тяжелая, у меня бежали мурашки. Нурсему невероятно жалко, настолько она была влюблена и не ожидала предательства. Фираз покинул родной дом, а Асуде честно сказала: «Я устала, не возвращайся».

Месть Мустафы

А вторую половину серии главенствовал Мустафа. Он заключил с Асилем сделку — в обмен на свои акции в компании получил признание Корая об убийстве Пембе.

Асиль подлил масла в огонь. Именно поэтому Мустафа написал прощальное письмо отцу и отправился по следу Ишил, которая решила покататься на яхте. В тот вечер с ней была и Доа.

В итоге все трое оказались на одной яхте в разгар шторма и врезались в проплывающий корабль. Во взрыве погибли все трое, и этот момент тоже пробрал до мурашек. Особенно Доа, которая перед смертью успела крикнуть «Джемре».

Мой итог

Серия была крайне тяжелой, но она вернула то самое ощущение, которое раньше давал «Клюквенный щербет». Было тяжело прощаться сразу с четырьмя персонажами. Но если вы хотите прокатиться на эмоциональных качелях, обязательно посмотрите этот эпизод. Хотя бы ради того, чтобы увидеть расплату за убийство Пембе...

Ранее мы писали: Таким темпом «Клюквенный щербет» постигнет участь «Зимородка»: смотрю новые серии и удивляюсь — что вообще происходит?