Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Красный, синий, бирюзовый: почему менялся цвет нейтралайзера в «Людях в черном» и чем эта ручка страшнее любого оружия

Красный, синий, бирюзовый: почему менялся цвет нейтралайзера в «Людях в черном» и чем эта ручка страшнее любого оружия

16 октября 2025 08:27
Кадр из фильма «Люди в черном»

Наверянка вы не обращади внимание на оттенок вспышки.

В каждом фантастическом фильме есть деталь, которая вроде бы второстепенна, но именно она задаёт интонацию всей истории. В «Людях в чёрном» это не бластеры и не костюмы, а крошечная ручка, вспыхивающая светом и стирающая память.

Нейтралайзер выглядит игрушкой, но на деле он страшнее любого оружия — ведь он не убивает, а переписывает сознание.

Как он устроен

По фильму это «электро-биомеханический нейротрансмиттер нулевой синаптической перенастройки» — звучит научно, но смысл прост: агенты выбирают, сколько времени удалить из памяти — от минуты до нескольких лет.

После вспышки человек готов поверить любой внушённой истории. Чтобы не попасть под действие устройства, сами агенты надевают тёмные очки.

Кадр из фильма «Люди в черном»

Есть и обратная версия — де-нейтралайзер, способный вернуть память, но работает он с перебоями: воспоминания возвращаются размытые, как кадры со стёртой плёнки.

Любопытная деталь — цвет вспышки. В первом фильме она была красной, в сиквелах стала синей, а позже — бирюзовой. Это не просто эстетика: с каждым «улучшением» устройства оно выглядело всё безобиднее. Мир фильма становился глянцевее, а зло — технологичнее и спокойнее.

Что говорит наука

Учёные действительно умеют вмешиваться в память животных, используя световые импульсы и оптогенетику. Можно ослабить ассоциацию или «стереть» страх, но человеческий мозг сложнее: воспоминания распределены по множеству участков, и полностью удалить их невозможно. Разве что исказить.

Почему это страшнее бластера

Нейтралайзер — оружие власти. Тихое, вежливое, без крови. Один щелчок — и человек больше не знает, что мир шире, чем ему позволили помнить. Кей нажимает кнопку с холодным спокойствием, но в финале сам просит стереть себе память. И, пожалуй, именно в этом весь смысл: страшен не свет нейтралайзера, а то, как легко мы соглашаемся на забвение — лишь бы не видеть лишнего.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что ДиКаприо запросил баснословный гонорар за съемки в сериале «Однажды в… Голливуде».

Фото: Кадр из фильма «Люди в черном»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам Читать дальше 16 октября 2025
«Прострелил ему зад и прикончил»: в первом финале «Криминального чтива» было море крови – Тарантино поменял все в последний момент «Прострелил ему зад и прикончил»: в первом финале «Криминального чтива» было море крови – Тарантино поменял все в последний момент Читать дальше 16 октября 2025
Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Читать дальше 16 октября 2025
Автостопом по Европам: 5 уникальных Sci-Fi-мультов не из США – когда рыдать над «Интерстелларом» с «Гравитацией» уже невмоготу Автостопом по Европам: 5 уникальных Sci-Fi-мультов не из США – когда рыдать над «Интерстелларом» с «Гравитацией» уже невмоготу Читать дальше 16 октября 2025
Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Читать дальше 16 октября 2025
Живи, умри, повтори: новая «Грань будущего» выходит уже в январе — без Тома Круза, но с эпичным первым трейлером Живи, умри, повтори: новая «Грань будущего» выходит уже в январе — без Тома Круза, но с эпичным первым трейлером Читать дальше 15 октября 2025
Пора завязывать с кино? «Трон: Арес» окончательно подтвердил проклятье Джареда Лето – ниже падать некуда Пора завязывать с кино? «Трон: Арес» окончательно подтвердил проклятье Джареда Лето – ниже падать некуда Читать дальше 15 октября 2025
Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма Читать дальше 15 октября 2025
Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор Читать дальше 15 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше