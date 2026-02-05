Меню
Киноафиша Статьи Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)

5 февраля 2026 18:08
Кадр из фильма «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Все образы вышли яркими и незабываемыми.

В эпоху советского кино красный цвет выходил за рамки обычного элемента гардероба. Он представлял собой символ страсти, силы, энергии и неповторимости женского характера.

Режиссеры искусно использовали этот цвет для выделения главных героинь, создания необходимой атмосферы и формирования визуально запоминающегося образа, который врезался в память зрителя.

Предлагаем вам окунуться в мир советского кино и пройти тест, в котором собраны кадры с женщинами в красном, сыгравшими знаковые роли. Вам предстоит вспомнить названия этих кинолент.

Приготовьтесь испытать свои знания и зрительную память. Будьте осторожны, некоторые образы могут оказаться не такими очевидными, как кажется!

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
