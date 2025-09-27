Меню
Красиво сказано — «поцелуй», но результат ужасает: что остается от человека после встречи с дементором в «Гарри Поттере»

27 сентября 2025 10:51
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

И можно ли стать нормальным обратно?

В мире «Гарри Поттера» есть наказание, которое вызывает даже больший ужас, чем смерть. Это поцелуй дементора — последнее средство, к которому прибегает Министерство магии в самых крайних случаях.

Существа, питающиеся человеческими страхами и радостью, способны одним касанием губ к губам вытянуть из человека душу. И тогда он перестаёт быть собой.

Чем страшен поцелуй дементора

Опасность поцелуя дементора в том, что это не убийство в привычном смысле. Тело жертвы остаётся жить, сердце бьётся, глаза открыты, но внутри уже пустота.

Человек превращается в оболочку, лишённую всякой личности, мыслей и воспоминаний. Маги недаром говорят, что такая участь страшнее смерти: душа — это истинное «я», и её утрата делает существование бессмысленным.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Можно ли восстановиться после поцелуя

Вернуться к нормальной жизни невозможно. Ни заклинания, ни зелья, ни даже самые сильные волшебники не способны вернуть душу в тело.

Герои книг не раз подчёркивали, что поцелуй дементора необратим. Именно поэтому к нему прибегают крайне редко: это не исправление, а окончательный приговор.

Страшная ирония в том, что жертва вроде бы продолжает существовать, но без возможности выбора, эмоций и надежды. В этом и кроется главный ужас: человек остаётся живым, но перестаёт быть человеком.

Также прочитайте: Так вот почему была такой стервой! Биография Амбридж из «Гарри Поттера» раскрывает главное.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
