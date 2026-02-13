Красиво, но Акиньшина не к месту, зато Марин шикарен: зрители до сих пор жарко обсуждают сериал «Константинополь»

И вот что вызвало жаркие споры.

Сериал «Константинополь» вышел на ИВИ сразу большим блоком серий, а затем быстро появился на НТВ. История о русской эмиграции для российского ТВ редкость, поэтому проект Сергея Чекалова изначально привлек внимание.

Зрителя зацепили тема, актеры и обещанный масштаб. Но настоящая жизнь сериала началась уже после премьеры — в обсуждениях.

Что зритель принял

Главный плюс, который чаще всего называют, — актерские работы.

«Очень понравился сериал. Актёры великолепны. Сюжет — выше всяких похвал».

Особенно выделяют мужские роли. Александр Устюгов играет Нератова без лишних жестов, на внутреннем напряжении. Сергей Марин дает эмоционально тяжелую, взрослую работу. Кирилл Кяро — спокойный и человечный Бородаевский.

«Устюгов хорош, и ему наконец-то удалось избавиться от интонаций Романа Шилова. Абсолютное потрясение — Сергей Марин», «Сериал понравился, несмотря на обилие жестоких сцен. Мужские персонажи выписаны тщательно, у каждого своя трагедия».

Хвалят и размах постановки. Сцены бегства, насилия, утрат выглядят дорого и собранно. Для телевизионной драмы такой уровень зрители считают редким, пишет автор Дзен-канала "Мир современного кино".

Где сериал потерял очки

Главный спор — вокруг женского кастинга. Больше всего обсуждают Оксану Акиньшину.

«Акиньшина — не к месту, не её роль», «Эта роль не для Акиньшиной, вот в „Баре один звонок“ она хороша».

Зрители пишут, что образ аристократки получился неубедительным. Вторая претензия — техническая сторона.

«Ничего не видно», «Половину реплик не разобрать», «Темнота и бубнёж — зачем так?»

Люди подчеркивают, что у этих же актеров в других проектах проблем со звуком нет. Отдельно спорят о речи Ксении Трейстер — одни винят озвучку, другие режиссуру.

В результате отношение к сериалу сложилось неровное. Его называют красивым, тяжелым по настроению и сильным по мужским ролям. Критикуют женские образы и темную подачу. Но даже скептики признают: попытка показать эмиграцию через человеческие судьбы получилась смелой. Обсуждение продолжается — а значит, сериал зрителя задел.