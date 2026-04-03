Один из моих любимых исторических сериалов: вышел в 2017 году, но смотреть и сейчас очень нравится

Несмотря на то, что фильма «Матильда». принято ругать, я считаю эту историческую ленту достойной внимания. Как минимум потому, что мне нравится Ларс Айдингер, сыгравший Николая II. Но есть и другие сильные стороны.

О чем фильм

Последний император России и балерина, закрепившая за русским балетом мировую славу. Страсть, которая могла перевернуть русскую историю. Любовь, ставшая легендарной. В жизни каждого бывают дни, меняющие всё. Когда наступает судьбоносный момент, человек прислушивается к зовущему сердцу и делает выбор. А если правитель империи влюбится в танцовщицу, покоряющую всех своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — те места, где бьётся дух вечной России. Все это фильм «Матильда».

Ожившая история любви

Я в полном восторге от этого фильма и однозначно советую его посмотреть. Для начала — это настоящее пиршество для глаз: яркие, насыщенные кадры, роскошные костюмы и пышные декорации, да ещё и масштабные сцены — коронация, балы — всё снято с чувством красоты и зрелищности. Мне особенно понравилось, что режиссёр не ограничился сухой хроникой: вместо сухих фактов перед зрителем живые люди с эмоциями, слабостями и противоречиями.

Русская аристократия конца XIX века предстаёт не как картонные герои, а как многосторонние личности — это делает фильм глубже и душевнее. В центре лежит любовный треугольник и болезненный выбор между чувствами и обязанностью. Картина одновременно красива и драматична, и в ней много моментов, которые остаются в памяти. Неудивительно, что фильм стал одним из самых обсуждаемых в российском кино 2017 года.