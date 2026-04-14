Красавец Высоцкий — и не женат? Почему у Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» не было семьи

У авторов на это была особенная причина.

У многих поклонников легендарного сериала «Место встречи изменить нельзя» персонаж Глеба Жеглова вызывал недоумение. Остроумный, обаятельный красавец по всем законам жанра просто обязан был пользоваться сумасшедшей популярностью у женщин. Тем более что роль исполнил Владимир Высоцкий — артист, который и в повседневной жизни никогда не жаловался на недостаток женского внимания.

Однако на экране герой только единожды появился под руку с дамой. Ту девушку сыграла ассистентка режиссёра Станислава Говорухина. А в оригинальной повести братьев Вайнеров о романтических приключениях Жеглова не упоминалось вовсе.

С чем же связано такое одиночество? Тому есть несколько объяснений. Во-первых, в литературном источнике персонажу всего 25 лет — возраст, когда о семейной жизни всерьёз ещё не задумываются.

Во-вторых, сами создатели признавались: образ получился весьма неоднозначным, с мрачным прошлым, поэтому они намеренно обходили стороной его личную жизнь. Теоретически можно было изобразить Жеглова домашним тираном, но в ту эпоху действовал негласный запрет на демонстрацию милиционеров в неприглядном свете.

Так и вышло, что одна из ключевых звёзд сериала навсегда остался на экране холостяком. И, как это ни парадоксально, подобное решение лишь прибавило его образу таинственности и внутренней глубины.