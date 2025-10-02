Кожевникова о своём возвращении к роли Аллочки в новом «Универе»: «Очень сильно сомневалась» — эксклюзив «Киноафиши»

Актриса призналась, что теперь ни капельки не жалеет, что приняла предложение продюсеров сериала.

Возвращение в культовый проект спустя годы — испытание для любого актёра. Для Марии Кожевниковой «Универ. 15 лет спустя» стал шагом, который дался непросто: были колебания и долгие раздумья.

Но, как говорит сама артистка в беседе с «Киноафишей», теперь она чувствует, что сделала правильный выбор.

«Как будто и не было этих пятнадцати лет»

Кожевникова признаётся, что не сразу согласилась вернуться к роли Аллы Гришко:

«Я очень долго сомневалась, соглашаться ли. Но теперь понимаю, что это было верным шагом. Я получаю удовольствие от процесса и очень надеюсь, что зрители почувствуют ту же энергию».

Особенно важным для неё стало воссоединение с коллегами:

«Мне кажется, что не было этих пятнадцать лет вообще. Я снова играю с Виталиком, и у нас та же самая химия. Да, режиссёр и съёмочна группа другие, но сценаристы и продюсеры те же, атмосфера на площадке настолько комфортная, что я чувствую себя как дома».

28 октября у Марии Кожевниковой запланирован последний съёмочный день в сериале.

Что известно о новом «Универе»

Съёмки проекта «Универ. 15 лет спустя» стартовали летом 2025 года для телеканала ТНТ.

В актёрский состав вошли знакомые зрителям артисты — Мария Кожевникова, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, а также новые лица, среди которых Екатерина Молоховская, Денис Бузин, Елена Полянская, Ольга Шеховцова, Маша Кошина, Сергей Пиоро, Антон Остерников и другие.

История начинается спустя полтора десятка лет после событий оригинального «Универа». Герои повзрослели, но жизнь продолжает подбрасывать им испытания: Антон остался без Кристины и теперь воспитывает дочь-подростка, Артур тяжело переживает разрыв с Варей, Кузя сделал карьеру в бизнесе, но никак не может вернуть Машу, а Валя и Маша пытаются справиться с серьёзным финансовым кризисом.

Зрителей ждут 12 эпизодов по 45 минут. Премьера, по предварительным данным, намечена на 2026 год.

