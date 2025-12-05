Меню
Кот из «Шрэка» был вылитым Зорро: не хватало только одной детали — от плаща в кадре отказались неспроста

5 декабря 2025 08:56
Кадр из мультфильма «Кот в сапогах»

Перед аниматорами стояла сложная задача.

Кот в сапогах давно перерос статус просто героя из «Шрэка» — его образ с широкой шляпой, шпагой и фирменными сапогами стал самостоятельной иконой и получил спин-оффы.

Антонио Бандерас наделил его харизмой настоящего Зорро, создав идеальную пародию на благородного разбойника из историй «плаща и шпаги». Но если присмотреться, в этом безупречном костюме долгое время не хватало одной важнейшей детали — самого плаща.

Образ Кота в «Шрэке»

Когда Кот в сапогах впервые появился в «Шрэке 2», он вышел из лесной тени, завернувшись в эффектный чёрный плащ. Но этот элемент костюма оказался невероятно недолговечным — буквально через минуту Кот сбрасывает его перед боем с Шрэком и Ослом.

И что интересно, на протяжении всей остальной франшизы он больше ни разу не наденет плащ. Это оказалось не случайностью, а частью продуманного образа.

Кадр из мультфильма «Шрэк 2»

Почему Кот не носил плащ в «Шрэке»

Причина, по которой Кот в сапогах так быстро расстался со своим плащом в «Шрэке», была отнюдь не творческой, а сугубо технической. В начале 2000-х симуляция ткани в 3D-анимации была настоящим вызовом. Просчитать, как подвижный плащ должен взаимодействовать с густой, пушистой шерстью персонажа — это был кошмар для авторов.

Ткань либо проваливалась сквозь виртуальный мех, застревая в теле Кота при его акробатических кульбитах, либо лежала на нём жёстким, неестественным панцирем. Чтобы исправить такие «глюки», аниматорам пришлось бы вручную корректировать каждый кадр, что сделало бы производство невероятно дорогим и долгим.

Сценаристы нашли элегантный выход: Кот с театральным пафосом сбрасывает плащ в первой же сцене, объяснив это тем, что одежда «мешает в бою». Этот ход не только добавил характера, но и избавил техническую команду от головной боли.

Полноценно плащ вернулся на плечи героя лишь почти два десятилетия спустя, в сиквеле 2022 года «Кот в сапогах 2: Последнее желание». К тому времени технологии совершили гигантский скачок вперёд, а сам стиль анимации стал более стилизованным и живописным, что позволило художникам работать без проблем, отмечает автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Кадр из мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание»

Ранее портал «Киноафиша» писал о жуткой теории по мультфильму.

Фото: Кадры из мультфильмов «Шрэк 2» (2004), «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (2022), «Кот в сапогах» (2011)
Светлана Левкина
