Киноафиша Статьи «Костры рябин» уже горят: Леди Гага появится во 2 сезоне «Уэнсдей» 3 сентября и вот какую роль ей подобрали (фото)

2 сентября 2025 15:42
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Уже завтра миллионы фанатов увидят продолжение истории.

Фанаты «Уэнсдэй» дождались момента, который обсуждали почти год: Netflix опубликовал первый промокадр с героиней Леди Гаги. Долгое время зрители спорили, появится ли певица в сериале или её участие ограничится камео. Теперь интрига раскрыта — и уже завтра станет известно больше.

Какая роль у Леди Гаги

Леди Гага сыграет новую учительницу академии «Невермор» — Розалин Ротвуд. Её персонаж, по информации Netflix, появится во второй части второго сезона, которая выйдет 3 сентября. Именно с Розалин будет связано несколько ключевых сюжетных поворотов, и фанаты предполагают, что она может оказаться не такой, какой кажется на первый взгляд.

Что известно о продолжении

Вторая часть второго сезона включает четыре финальные серии. Первые эпизоды уже доступны на Netflix и получили высокие оценки как от зрителей, так и от критиков. Однако по просмотрам второй сезон пока уступает первому — во многом из-за разделения релиза на две части.

Среди знакомых лиц зрителей ждёт и возвращение Гвендолин Кристи в образе Ларисы Уимс — директора академии «Невермор». Шоураннеры обещают, что финальные серии станут самыми напряжёнными и мрачными за всю историю сериала.

Теперь фанаты готовятся к премьере и обсуждают новый образ Леди Гаги. Завтра её появление наконец-то увидят миллионы, и это может стать одной из самых обсуждаемых сцен сезона.

Ранее портал «Киноафиша» писал про моменты в сериале, когда Уэнсдэй улыбается.

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Екатерина Адамова
