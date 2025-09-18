Космос, ирония и Галя-ИИ: «Кибердеревня» выйдет со 2 сезоном уже этой осенью — знаем точную дату

«Кибердеревня» начиналась как шуточные ролики на YouTube, а превратилась в один из самых успешных проектов стриминговых сервисов. Деревня будущего с марсианским фермером и сварливым роботом так полюбилась зрителям, что продолжение было лишь вопросом времени.

Когда стартует 2 сезон

Создатели не стали тянуть: второй сезон «Кибердеревни» начнёт выходить уже этой осенью. Премьера назначена на 18 октября, и это будет дата, которую поклонники явно отметят в календаре.

Формат сохранится: десять серий, полных фирменного юмора, сатиры и отсылок к российской реальности через призму космического абсурда.

Что ждёт героев

На этот раз сюжет начинается с побега. Николай и Робогозин оказываются в космической тюрьме, из которой нужно выбраться, чтобы сразиться с новым врагом — Галей, искусственным интеллектом, подсевшим в голову главы «Ижевск Дайнемикс». Дальше — путешествие по Солнечной системе: от Юпитербурга до отлетевшей Москвы и обратно на Цереру. Звучит безумно, правда?

Кто вернётся на экраны

Зрители снова увидят Сергея Чихачёва и Григория Скряпкина, а голос Робогозину вновь подарит Сергей Бурунов. В кадре окажутся и знакомые по первому сезону актёры, а у руля проекта остался Сергей Васильев — тот самый, кто ещё с первых вирусных роликов создавал мир «Кибердеревни».

Итог

«Кибердеревня» доказала: ироничная фантастика о будущем может быть ближе к зрителю, чем любой блокбастер. И теперь ясно, что в октябре нас ждёт новая глава этой абсурдной, но удивительно родной истории.

