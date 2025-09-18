Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Космос, ирония и Галя-ИИ: «Кибердеревня» выйдет со 2 сезоном уже этой осенью — знаем точную дату

Космос, ирония и Галя-ИИ: «Кибердеревня» выйдет со 2 сезоном уже этой осенью — знаем точную дату

18 сентября 2025 18:37
Кадр из сериала «Кибердеревня» (2023)

Зрителей ждет 10 эпизодов с уже полюбившимися героями.

«Кибердеревня» начиналась как шуточные ролики на YouTube, а превратилась в один из самых успешных проектов стриминговых сервисов. Деревня будущего с марсианским фермером и сварливым роботом так полюбилась зрителям, что продолжение было лишь вопросом времени.

Когда стартует 2 сезон

Создатели не стали тянуть: второй сезон «Кибердеревни» начнёт выходить уже этой осенью. Премьера назначена на 18 октября, и это будет дата, которую поклонники явно отметят в календаре.

Формат сохранится: десять серий, полных фирменного юмора, сатиры и отсылок к российской реальности через призму космического абсурда.

Кадр из сериала «Кибердеревня» (2023)

Что ждёт героев

На этот раз сюжет начинается с побега. Николай и Робогозин оказываются в космической тюрьме, из которой нужно выбраться, чтобы сразиться с новым врагом — Галей, искусственным интеллектом, подсевшим в голову главы «Ижевск Дайнемикс». Дальше — путешествие по Солнечной системе: от Юпитербурга до отлетевшей Москвы и обратно на Цереру. Звучит безумно, правда?

Кто вернётся на экраны

Зрители снова увидят Сергея Чихачёва и Григория Скряпкина, а голос Робогозину вновь подарит Сергей Бурунов. В кадре окажутся и знакомые по первому сезону актёры, а у руля проекта остался Сергей Васильев — тот самый, кто ещё с первых вирусных роликов создавал мир «Кибердеревни».

Итог

«Кибердеревня» доказала: ироничная фантастика о будущем может быть ближе к зрителю, чем любой блокбастер. И теперь ясно, что в октябре нас ждёт новая глава этой абсурдной, но удивительно родной истории.

Любите хорошее советское кино? Тогда предлагаем вспомнить еще один замечательный фильм «Формула любви» и 7 запоминающихся фраз из него.

Фото: Кадр из сериала «Кибердеревня» (2023)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Крош и Ежик объяснят ИИ проще, чем любой профессор ВУЗа: ждем «ПинКод 2.0» со Смешариками — дата премьеры уже известна Крош и Ежик объяснят ИИ проще, чем любой профессор ВУЗа: ждем «ПинКод 2.0» со Смешариками — дата премьеры уже известна Читать дальше 27 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Читать дальше 29 сентября 2025
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему «Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему Читать дальше 29 сентября 2025
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) «Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Читать дальше 28 сентября 2025
Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“» Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“» Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше