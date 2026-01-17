Меню
Киноафиша Статьи Кощея не будет, зато появится злодейка Морена: в новом трейлере фильма «Царевна-лягушка 2» героев отправили в Тмутаракань (видео)

17 января 2026 15:42
Кадр из фильма "Царевна-лягушка"

Премьера назначена на 5 марта.

Кинокомпания «Наше кино» показала трейлер продолжения романтической сказки «Царевна-лягушка 2». История возвращается, но на этот раз — с новым акцентом. И он заметно меняет привычный расклад.

Новый герой и другой центр истории

Во второй части внимание смещается не только на Василису и Ивана Царевича, но и на Лягуша — давнего друга царевны. Трейлер раскрывает главный поворот: за обаятельной внешностью скрывается заколдованный Царевич Мирослав. Его играет Роман Курцын, и именно вокруг этого персонажа теперь строится значительная часть сюжета.

Кощея Бессмертного в новой истории не будет. Его место занимает Морена — властительница Тмутараканского царства. Холодная, расчетливая и куда более опасная, чем привычные сказочные злодеи. В роли Морены — Дарья Блохина. Судя по трейлеру, конфликт станет жестче, а ставки — выше.

Сказка с размахом

Создатели явно делают ставку на визуальную часть. Съемки проходили в знаковых местах Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Екатерининский дворец, особняк Кельха, Выборг, Императорские конюшни в Петергофе. Эти локации превращаются в полноценные декорации и добавляют истории масштаб.

Актерский ансамбль и дата премьеры

В фильме также заняты Никита Кологривый, Алиса Руденко, Светлана Пермякова, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Ян Цапник и Нодар Джанелидзе. Премьера «Царевны-лягушки 2» в российских кинотеатрах назначена на 5 марта 2026 года.

Продолжение обещает быть не просто сказкой, а новой главой — с другими героями, иным злом и более взрослым тоном.

Ранее мы писали: Станет международным хитом? Вот в каких зарубежных странах увидят «Волшебник Изумрудного города».

Фото: Кадр из фильма "Царевна-лягушка"
Екатерина Адамова
