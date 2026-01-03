Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Коржик с Карамелькой могли выглядеть совсем по-другому: почему главные герои «Трех котов» именно рыжие

Коржик с Карамелькой могли выглядеть совсем по-другому: почему главные герои «Трех котов» именно рыжие

3 января 2026 07:58
Кадр из мультсериала «Три кота»

В этом кроется особый смысл.

На этой неделе в кинотеатры приходит полнометражный подарок для всех поклонников — мультфильм «Три Кота. Путешествие во времени». Этот спецвыпуск создан в честь юбилея, ведь анимационному сериалу исполняется целых десять лет.

Несмотря на то, что за эти годы вселенная котят получила детальное толкование на экране, некоторые нюансы до сих пор неясны зрителям. И один из вопросов касается цвета героев.

Почему коты рыжие

Цветовая палитра в мультфильме «Три кота» нарочно сделана простой и уютной — в ней царят тёплые жёлтые, оранжевые и зелёные тона. И все главные герои, конечно же, рыжие.

Художник-постановщик Андрей Сикорский признавался, что вариантов было много: пробовали и чёрно-белых котов, и с пятнышками. Но в итоге выбрали именно рыжий окрас.

«Во-первых, это просто очень яркий и жизнерадостный цвет, который сразу притягивает взгляд. Во-вторых, существует примета, что рыжие коты приносят в дом счастье и удачу»,объяснял Сикорский.

Но для художников важна была не только гамма, но и общая стилистика. Как отмечает Сикорский, мир сериала довольно графичный: полоски на облаках, узоры на кустах, дом в форме кошачьей морды.

Кадр из мультсериала «Три кота»

Сюжет мультфильма «Три Кота. Путешествие во времени»

Действие полнометражки разворачивается в особенный день — мама и папа котят празднуют десятилетие со дня своей первой встречи. Компот, Коржик и Карамелька горят желанием устроить родителям незабываемый сюрприз и отправляются за помощью в научную лабораторию их бабушки, профессора Изольды.

Именно там, среди хитроумных изобретений, они по неосторожности запускают самый необычный артефакт — старый диван, который внезапно оказывается... машиной времени. Так начинается их безумное и совершенно непредсказуемое путешествие сквозь эпохи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке.

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Точно не для детей пасхалки, а я сразу все узнал»: эту серию «Трех котов» словно сняли для взрослых «Точно не для детей пасхалки, а я сразу все узнал»: эту серию «Трех котов» словно сняли для взрослых Читать дальше 2 января 2026
Печкин бесит, мама не любит Дядю Федора, а музыка даже не запомнилась: иностранцы посмотрели «Зиму в Простоквашино» и расстроились Печкин бесит, мама не любит Дядю Федора, а музыка даже не запомнилась: иностранцы посмотрели «Зиму в Простоквашино» и расстроились Читать дальше 4 января 2026
«Типичный рабочий коллектив»: зумеры разобрали заставку «Смешариков» и выяснили, кто самый ленивый, но таким не кажется «Типичный рабочий коллектив»: зумеры разобрали заставку «Смешариков» и выяснили, кто самый ленивый, но таким не кажется Читать дальше 2 января 2026
Секрет предсказаний из «Симпсонов» раскрыт: это вовсе не про везение и уж тем более не про магию — есть научное объяснение Секрет предсказаний из «Симпсонов» раскрыт: это вовсе не про везение и уж тем более не про магию — есть научное объяснение Читать дальше 2 января 2026
У коня Юлия из «Трех богатырей» и мультика «Три кота» есть особая связь: фанаты даже не подозревают об этом У коня Юлия из «Трех богатырей» и мультика «Три кота» есть особая связь: фанаты даже не подозревают об этом Читать дальше 1 января 2026
А были ли и правда у трех богатырей дети: малыши в «Свет клином» — это только начало А были ли и правда у трех богатырей дети: малыши в «Свет клином» — это только начало Читать дальше 30 декабря 2025
Настоящее Простоквашино на самом деле существует: в какой области находится деревня из детской мечты и как туда добраться Настоящее Простоквашино на самом деле существует: в какой области находится деревня из детской мечты и как туда добраться Читать дальше 4 января 2026
Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго Читать дальше 3 января 2026
3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса 3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса Читать дальше 3 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше