Коржик с Карамелькой могли выглядеть совсем по-другому: почему главные герои «Трех котов» именно рыжие

На этой неделе в кинотеатры приходит полнометражный подарок для всех поклонников — мультфильм «Три Кота. Путешествие во времени». Этот спецвыпуск создан в честь юбилея, ведь анимационному сериалу исполняется целых десять лет.

Несмотря на то, что за эти годы вселенная котят получила детальное толкование на экране, некоторые нюансы до сих пор неясны зрителям. И один из вопросов касается цвета героев.

Почему коты рыжие

Цветовая палитра в мультфильме «Три кота» нарочно сделана простой и уютной — в ней царят тёплые жёлтые, оранжевые и зелёные тона. И все главные герои, конечно же, рыжие.

Художник-постановщик Андрей Сикорский признавался, что вариантов было много: пробовали и чёрно-белых котов, и с пятнышками. Но в итоге выбрали именно рыжий окрас.

«Во-первых, это просто очень яркий и жизнерадостный цвет, который сразу притягивает взгляд. Во-вторых, существует примета, что рыжие коты приносят в дом счастье и удачу», — объяснял Сикорский.

Но для художников важна была не только гамма, но и общая стилистика. Как отмечает Сикорский, мир сериала довольно графичный: полоски на облаках, узоры на кустах, дом в форме кошачьей морды.

Сюжет мультфильма «Три Кота. Путешествие во времени»

Действие полнометражки разворачивается в особенный день — мама и папа котят празднуют десятилетие со дня своей первой встречи. Компот, Коржик и Карамелька горят желанием устроить родителям незабываемый сюрприз и отправляются за помощью в научную лабораторию их бабушки, профессора Изольды.

Именно там, среди хитроумных изобретений, они по неосторожности запускают самый необычный артефакт — старый диван, который внезапно оказывается... машиной времени. Так начинается их безумное и совершенно непредсказуемое путешествие сквозь эпохи.

