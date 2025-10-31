Меню
Киноафиша Статьи Коржик, Карамелька и Компот отправятся в прошлое? Новый спецвыпуск «Трех котов» станет научной фантастикой

31 октября 2025 22:29
Кадр из мультсериала «Три кота»

Серия станет подарком для всех зрителей.

«Три кота» — это уже не просто мультсериал, а целая вселенная, которая 10 лет радует детей и взрослых. Коржик — любознательный фантазер, Карамелька — веселая и неунывающая, Компот — добрый умник. И каждый ребенок узнает в героях себя или своих друзей.

Авторы подарили зрителям не только 6 сезонов, но и два полнометражных мультфильма и несколько спецвыпусков. А вскоре франшиза еще расширится за счет очередной премьеры.

Кадр из мультсериала «Три кота»

Спецвыпуск «Трех котов»

Знаменитые Коржик, Карамелька и Компот в этом октябре отметили 10-летний юбилей. В честь этого события поклонников котят ждёт особенный сюрприз: большой праздничный спецвыпуск в кинотеатрах и порция новых серий.

Сюжет «Трех котов. Путешествие во времени» развернется вокруг невероятно важного дня — годовщины знакомства кошачьих родителей. Казалось бы, обычный семейный праздник, но нет. В гостях у бабушки Изольды в её научной лаборатории котята случайно запускают диван-машину времени.

И вся кошачья семья отправляется в путешествие сквозь эпохи. Герои побывают в Каменном веке среди мамонтов, заглянут в Античность к философствующим котам, примерят рыцарские доспехи Средневековья и даже окажутся в гуще Промышленной революции.

Самым трогательным моментом станет финал: котята станут невидимыми свидетелями той самой судьбоносной встречи — как их мама и папа впервые увидели друг друга на блошином рынке 10 лет назад.

Дата выхода спецвыпуска

Большой юбилейный спецвыпуск появится в кинотеатрах уже 11 декабря. Но это ещё не всё. Каждому, кто придёт на просмотр, достанется особый бонус — несколько совершенно новых серий на большом экране, которые раньше никто не видел.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие имена были у героев «Трех котов» за рубежом.

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
