Коржик и Карамелька без ума: рецепт тех самых «макарошек» из «Трех котов» — осилит каждый

Нередко любимые кино и мультфильмы дарят нам и интересные блюда. Зачастую это может быть и простое блюдо, но его можно есть каждый день — такое оно вкусное. Мы предлагаем вам приготовить любимое блюдо котят из популярного мультсериала «Три кота» — макароны с фрикадельками.
Вам нужны:
- Макароны – 300 гр.;
- мякоть свинины и говядины (говяжья лопатка или кострец, свиная шея или пашина)– по 150 гр.;
- репчатый лук – 150 гр.;
- чеснок – 2 зубчика;
- петрушка – 2 веточки;
- томатный соус - 5 ст. л.;
- сливки жирностью 10% – 100 мл.;
- сушеные прованские травы – 1/2 ч. л.;
- молотая сладкая паприка – 1 ч. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- зелень для подачи – соль;
- молотый черный перец.
Способ приготовления
1. Сделайте фарш для фрикаделек. Крупно порежьте свинину и говядину. Очистите чеснок и лук. Пропустите мясо, чеснок и примерно 50 г лука через мясорубку с мелкой решёткой в миску.
2. Посолите и поперчите фарш по вкусу, добавьте прованские травы. Хорошо перемешайте массу руками. Накройте плёнкой и оставьте при комнатной температуре на 15 минут.
3. В большую кастрюлю налейте 2 литра воды и доведите до кипения. Немного посолите воду и отварите макароны.
4. Сформируйте из фарша шарики размером с грецкий орех. На большой сковороде разогрейте растительное масло. Выложите фрикадельки и обжаривайте, периодически переворачивая, до золотистой корочки.
5. Влейте в сковороду томатный соус и сливки. Приправьте паприкой, солью и свежемолотым чёрным перцем по вкусу. Доведите до кипения и тушите без крышки на среднем огне 7 минут.
6. Слейте макароны через дуршлаг и дайте стечь воде. Разложите макароны по тарелкам, сверху положите фрикадельки с томатным соусом. Посыпьте мелко нарезанной зеленью и подайте к столу.
Приятного аппетита!