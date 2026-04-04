Меню
Русский English
Отмена
Коржик и Карамелька без ума: рецепт тех самых «макарошек» из «Трех котов» — осилит каждый

4 апреля 2026 15:42
Кадр из мультсериала «Три кота»

Порадуются и взрослые, и дети. 

Нередко любимые кино и мультфильмы дарят нам и интересные блюда. Зачастую это может быть и простое блюдо, но его можно есть каждый день — такое оно вкусное. Мы предлагаем вам приготовить любимое блюдо котят из популярного мультсериала «Три кота» — макароны с фрикадельками.

Вам нужны:

  1. Макароны – 300 гр.;
  2. мякоть свинины и говядины (говяжья лопатка или кострец, свиная шея или пашина)– по 150 гр.;
  3. репчатый лук – 150 гр.;
  4. чеснок – 2 зубчика;
  5. петрушка – 2 веточки;
  6. томатный соус - 5 ст. л.;
  7. сливки жирностью 10% – 100 мл.;
  8. сушеные прованские травы – 1/2 ч. л.;
  9. молотая сладкая паприка – 1 ч. л.;
  10. растительное масло – 2 ст. л.;
  11. зелень для подачи – соль;
  12. молотый черный перец.

Способ приготовления

1. Сделайте фарш для фрикаделек. Крупно порежьте свинину и говядину. Очистите чеснок и лук. Пропустите мясо, чеснок и примерно 50 г лука через мясорубку с мелкой решёткой в миску.

2. Посолите и поперчите фарш по вкусу, добавьте прованские травы. Хорошо перемешайте массу руками. Накройте плёнкой и оставьте при комнатной температуре на 15 минут.

3. В большую кастрюлю налейте 2 литра воды и доведите до кипения. Немного посолите воду и отварите макароны.

4. Сформируйте из фарша шарики размером с грецкий орех. На большой сковороде разогрейте растительное масло. Выложите фрикадельки и обжаривайте, периодически переворачивая, до золотистой корочки.

5. Влейте в сковороду томатный соус и сливки. Приправьте паприкой, солью и свежемолотым чёрным перцем по вкусу. Доведите до кипения и тушите без крышки на среднем огне 7 минут.

6. Слейте макароны через дуршлаг и дайте стечь воде. Разложите макароны по тарелкам, сверху положите фрикадельки с томатным соусом. Посыпьте мелко нарезанной зеленью и подайте к столу.

Приятного аппетита!

Фото: Кадр из мультсериала «Три кота»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше