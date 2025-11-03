Меню
Киноафиша Статьи «Корпоративный мир напоминает "Игру престолов"»: Ной Хоули намекнул, кто станет врагом Венди во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля»

3 ноября 2025 23:17
Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Землю уничтожать пока никто не собирается.

Создатель сериала «Чужой: Земля» Ной Хоули — человек, который умеет превращать привычные вселенные в нечто большее, чем просто фантастику.

После «Фарго» и «Легиона» он взялся за «Чужого» и перенёс историю на Землю, туда, где всё стало ещё ближе, страшнее и человечнее. Теперь он намекнул: если будет 2 сезон, гибриды и ксеноморфы окажутся по одну сторону баррикад.

Как закончился первый сезон

На Землю падает космический корабль. Глава корпорации Prodigy, Бой Кавалер (Сэмюэл Бленкин), отправляет гибридов исследовать судно. Среди них — Венди (Сидни Чендлер), существо, наполовину человек, наполовину нечто большее.

Она находит яйцо ксеноморфа и доставляет его на изолированный остров, где Кавалер проводит чудовищные эксперименты над живыми существами.

В конце сезона Венди берёт контроль над ксеноморфами и свергает своего создателя. И именно с этого момента, по словам Хоули, начнётся новая глава истории.

«Что будет дальше?» — намёк Ноя Хоули

В интервью Empire Хоули объяснил, куда может повернуть сюжет:

«Этот момент, когда они взяли контроль над всем, такой волнующий для зрителей. И тогда возникает вопрос – в духе того, который появляется, когда Дастин Хоффман выбегает из церкви и садится в автобус [в фильме "Выпускник" 1967-го]. Что будет дальше? Корабли прибывают, и всё, что у них есть, – это одни проблемы. Мне интересно изучить корпоративную политику в области IT. Как мы уже видели, корпорации и миллиардеры испытывают непреодолимое влечение к монополии. Корпоративный мир напоминает "Игру престолов", и мне это кажется интересным. Я действительно думаю, что история о независимости этих ребят [гибридов] по-прежнему остаётся сердцем сериала, но "Чужой" всегда связан с темой контроля».

Хоули не скрывает: на остров, где теперь царит Венди, прибыли представители Weyland-Yutani — той самой корпорации, с которой началась вся история «Чужого». Теперь на повестке — борьба за власть и контроль над самыми опасными существами во Вселенной.

Что ждёт зрителей во втором сезоне

Хоули намекнул, что будет исследовать последствия — что произойдёт, если тайны корпорации вырвутся за пределы острова. В названии сериала не зря стоит слово «Земля»: теперь именно она может стать ареной для новой войны.

Разрушать планету автор не собирается — действие сериала всё ещё предшествует событиям оригинального фильма Ридли Скотта 1979 года. Но, похоже, новый сезон станет тем моментом, когда «Чужой» впервые посмотрит человечеству прямо в лицо.

FX и Hulu пока не объявили о продлении сериала, но рейтинги говорят сами за себя: 94% от критиков, 66% от зрителей, 7,2 на IMDb и 6,4 на «Кинопоиске». Похоже, история Венди и её ксеноморфов только начинается.

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
