Киноафиша Статьи Короткометражки про Новый год: шедевры не дольше 30 минут для тех, у кого нет времени на полный метр

Короткометражки про Новый год: шедевры не дольше 30 минут для тех, у кого нет времени на полный метр

29 декабря 2025 07:00
Кадры из фильмов «Волшебное Рождество в Москве», «Фокусник дома один», «Ледниковый период: Гигантское Рождество»

Главное — настроение, а не хронометраж.

Новогоднее кино не всегда требует двух часов, пледа и терпения. Иногда достаточно двадцати минут, чтобы поймать правильное настроение — с чудом, теплом и ощущением праздника.

Новогодние короткометражки и анимационные спецвыпуски давно стали идеальным форматом для тех, кто хочет почувствовать праздник без длинного марафона фильмов.

«Волшебное Рождество в Москве» (2013)

Тёплая и сказочная короткометражка, построенная вокруг ощущения праздника, когда чудеса будто подстерегают за каждым углом.

История развивается легко, делая ставку на атмосферу и обаяние главных героев в исполнении Екатерины Шпицы и Александра Петрова.

Фильм работает как короткая праздничная открытка: немного романтики, немного наивной магии и много доброго настроения. После просмотра остаётся именно то ощущение, ради которого и включают такие истории, — спокойное, светлое и по-настоящему новогоднее.

Длится всего 7 минут.

«Когда выпадет снег» (2017)

Новогодняя история о случайной встрече, которая длится всего несколько часов, но запоминается надолго. В центре сюжета — ночной Петербург, украшенный к празднику, тихий, почти сказочный, и два человека, для которых эта ночь оказывается чуть важнее, чем они ожидали.

Фильм берёт не сюжетом, а настроением: мягкий юмор, лёгкая неловкость первых разговоров и ощущение предновогоднего чуда

Финальная песня аккуратно подводит итог этой истории, добавляя ей тёплый, почти открытчный оттенок и оставляя чувство, что чудо возможно — хотя бы на одну ночь.

Хронометраж фильма 25 минут.

«Фокусник дома один»/ Magician Home Alone (2018)

Остроумная 5-минутная вариация на тему вечной новогодней классики.

Пока многие год за годом пересматривают «Один дома», мастер видеомонтажа Зак Кинг предлагает взглянуть на знакомую историю под неожиданным углом — с фокусами, визуальными трюками и игрой с реальностью.

В его версии грабители проваливаются в чёрные дыры, застревают внутри снежного шара и буквально меняют измерение, превращаясь из 3D в 2D. Даже полицейская поначалу не верит происходящему, но зрителю остаётся только улыбаться: фантазия и монтаж здесь работают так слаженно, что сомнений не возникает — в новогоднюю ночь возможно всё.

«Рождественская история Микки» (1983)

Анимационная классика Disney длится всего 26 минут, но успевает рассказать полную версию истории Скруджа.

Герои вселенной Микки Мауса бережно пересказывают знакомый сюжет о раскаянии, щедрости и втором шансе.

Формат короткометражки здесь работает идеально — ни одной лишней сцены, только концентрированное рождественское настроение.

«Ледниковый период: Гигантское Рождество» (2011)

25 минут чистого новогоднего хаоса с Сидом, Мэнни и компанией. Мультипликационная история о случайной катастрофе, «чёрном списке Санты» и попытке всё исправить идеально подходит для семейного просмотра и не требует знания всей франшизы.

Фото: Кадры из фильмов «Волшебное Рождество в Москве» (2013), «Фокусник дома один» (2018), «Ледниковый период: Гигантское Рождество» (2011), «Рождественская история Микки» (1983)
Анна Адамайтес
