Короткие, но убийственно напряженные: 2 новых мини-сериала по 6 серий, от которых невозможно оторваться

Кажется, что за новогодние каникулы вы уже пересмотрели все стоящие сериалы и теперь листаете каталоги без особой надежды. Алгоритмы предлагают одно и то же, а действительно цепляющих историй будто больше не осталось.

Но как раз в начале года вышло несколько триллеров, которые легко пропустить — и зря. Среди них есть 6-серийные проекты, способные вернуть то самое ощущение «еще одну серию и спать».

«Похищенная»: когда зло прячется за улыбкой

Британский сериал «Похищенная» начинается с исчезновения девочки в тихом городке. Четыре года никто не знает, что с ней произошло, пока она не возвращается домой. Самое страшное открывается потом — все это время ее держал в плену школьный учитель, которого считали образцом порядочности.

Но освобождение не означает конец кошмара. Похититель остается на свободе, и каждая серия становится игрой нервов, где прошлое буквально преследует жертву. Сериал цепляет не столько детективом, сколько тем, как показана травма и попытка снова научиться жить.

«Его и ее»: убийство, которое тянет за собой прошлое

Американский «His & Hers» — совсем другой по ритму, но не менее тревожный. В центре истории — журналистка Анна, которая после личной трагедии практически исчезла из мира. Случайная новость об убийстве в ее родном городе возвращает ее в профессию и в собственные болезненные воспоминания.

Расследование быстро перестает быть просто поиском преступника. Оно превращается в путь по чужим и своим тайнам, где каждый персонаж скрывает больше, чем говорит вслух. Сериал работает именно за счет этой неуютной психологической атмосферы.

Почему эти сериалы так легко смотреть залпом

Оба проекта короткие, плотные и не распадаются на лишние линии. Здесь нет проходных серий и пустых диалогов — каждая сцена что-то меняет. Это тот редкий случай, когда триллеры не утомляют, а наоборот втягивают все глубже.

Если хочется историй, которые держат в напряжении не за счет монстров, а за счет людей, «Похищенная» и «Его и ее» — почти идеальный выбор, пишет автор Дзен-канала КИНОМАНЬЯК

