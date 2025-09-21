Меню
Короткие, как раз идеальны для выходных: 3 свежих сериала от Prime Video, которые уже в топе

21 сентября 2025 18:08
Кадр из сериала «Девушка моего сына»

Отличный повод устроить телемарафон.

Prime Video снова выдает горячую подборку: на этой неделе здесь есть всё — семейная драма с мрачными тайнами, брутальный криминал и стильный шпионский боевик. Эти три проекта держат зрителей в напряжении, а рейтинги только растут.

«Девушка моего сына» (2025)

Мини-сериал с Робин Райт в роли матери, которая подозревает подругу сына в грязных тайнах. Атмосфера тревоги — на пределе: каждый взгляд, каждая реплика подталкивают к мысли, что за улыбками скрывается кошмар.

Шесть серий — и ни одна не проходит спокойно. Критики отмечают игру Райт и Оливии Кук: именно их дуэт превращает историю в захватывающую психодраму.

«Обратный отсчёт» (2025 – …)

Кадр из сериала «Обратный отсчёт»

Дженсен Эклз снова в форме: он играет детектива полиции Лос-Анджелеса, оказавшегося в центре заговора, связанного с убийством сотрудника DHS. Классика жанра — суровые допросы, перестрелки, операции под прикрытием.

Да, сюжет иногда вторичен, но драйв и напряжение берут верх. Сериал уже обрел верных поклонников, которые называют его «старой школой» в лучшем смысле слова.

«Мистер и миссис Смит» (2024 – …)

Помните фильм с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли? Сериал «Мистер и миссис Смит» берёт только основу — шпионов под прикрытием — и раскручивает её заново. Дональд Гловер и Майя Эрскин создают дуэт, где страсть и миссии перемешиваются с юмором и боевиком.

Каждый эпизод — новая миссия, новые звезды и новые интриги. Сезон вышел ярко, а продолжение уже ждут миллионы.

Почему стоит смотреть

Эти проекты разные по жанру, но объединяет их одно: они не дают расслабиться. В «Девушке моего сына» зритель погружается в психологическую игру, в «Обратном отсчёте» — в напряженный криминал, а в «Мистере и миссис Смит» — в мир стиля и шпионских заговоров. Отличный выбор для марафона выходного дня.

Ранее мы писали: Для осенних вечеров идеально подходит этот новый сериал от Netflix: вышел недавно, а рейтинг уже 80%.

Фото: Кадр из сериала «Девушка моего сына»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
