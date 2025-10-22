«Корона» стала культовым сериалом про Англию, теперь Netflix снимет такой же про США – и рыдать над ним будут сильнее

Именно здесь покажут одну из главных трагедий тех лет.

Netflix официально запускает «американскую Корону» – масштабную сагу «Kennedy», посвящённую самой знаменитой и самой проклятой политической династии XX века. Главу семьи, Джозефа Кеннеди-старшего, сыграет Майкл Фассбендер, и если кому-то показалось, что британцы страдали в «Короне», то подождите, пока американцы доедут до Далласа.

Проект задуман как эпос о становлении клана Кеннеди, начиная с 1930-х. Первый сезон, основанный на книге Фредрика Логеволла JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956, расскажет о Джо и Роуз Кеннеди и их девятерых детях.

Особое внимание достанется «второму сыну» – молодому Джону, который пока ещё просто Джек и только мечтает вырваться из тени старшего брата.

Netflix явно планирует растянуть историю на годы: с первых шагов семьи в политике до момента, когда вся страна затаила дыхание из-за выстрелов в Техасе.

Создатели – Сэм Шоу («Касл-Рок», «Мастера секса») и продюсеры Питер Чернин, Эрик Рот («Форрест Гамп») и Томас Винтерберг («Охота»), который ещё и сядет в режиссёрское кресло. Такой набор имён обещает проекту статус престижного хита ещё до премьеры.

Netflix, похоже, собирается выстроить свой пантеон американских монархов – без короны, но с Белым домом, войнами, катастрофами и проклятием, которое будто преследует всех Кеннеди.

Если «Корона» позволяла любоваться чопорными дворцами и страданиями Елизаветы II, то здесь всё будет куда жёстче: амбиции, кровь, измены и, конечно, неизбежный момент, когда президент едет в открытом кабриолете под палящим солнцем Далласа. Ох, сколько ж будет слез.

