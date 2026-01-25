Меню
Корона Сансы в 8 сезоне «Игры престолов» была единственным светлым пятном: вот только у Мартина ее финал будет другим

25 января 2026 16:11
Кадр из сериала «Игра престолов»

Фанаты книги знают, что Сансе еще далеко до экранного образа.

Восьмой сезон «Игры престолов» многие вспоминают с нервным тиком, но есть один сюжет, который реально выдержал удар — история Сансы Старк. Пока другие герои в финале будто забыли, кем были раньше, Санса прошла путь от наивной девочки с мечтами о принце до холодной, взрослой и очень точной политической фигуры. И да, её корона на Севере выглядела заслуженной. Вот только у книг Джорджа Мартина на этот счёт могут быть свои планы.

В книгах Санса идёт совсем по другой дороге

Главная проблема в том, что книжная Санса — другой персонаж по возрасту и обстоятельствам. Она намного моложе, а значит, и опыт у неё совсем не тот.

Ключевой этап сериала — брак с Рамси Болтоном, который вернул её в Винтерфелл и окончательно «закалил» характер, — в книжной версии попросту не складывается. Там Рамси женат на самозванке, которую выдают за Арью.

А сама Санса сейчас прячется в Долине Аррен, живёт под чужим именем и играет роль незаконнорождённой дочери Петира Бейлиша. Она умнеет, учится замечать интриги, но остаётся робкой и осторожной — не той железной леди, которая в сериале ставила на место даже северных лордов.

Винтерфелл — да. Корона — под вопросом

Скорее всего, Мартин всё равно приведёт Сансу к Винтерфеллу — в книгах есть и намёки, и пророчество, и реплики о том, что это её дом. Но вот сделать её «единоличной королевой Севера» — уже сложнее: слишком мало ступенек на лестнице, по которой сериал поднимал её наверх.

Так что финал из HBO может остаться редким случаем, когда экранизация дала персонажу идеальную точку… а канон выберет другую.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
