Короли без короны: насколько Баратеоны из экранной «Игры престолов» отличаются от книжных героев Мартина — спойлер, почти во всем

23 октября 2025 07:58
Кадр из сериала «Игра престолов»

Они правили, но не умели властвовать.

В сериале «Игра престолов» Дом Баратеонов выглядит скорее как случайная компания уставших мужчин, чем как династия, державшая Железный Трон. Роберт — грубоватый и ленивый король, Джоффри — невыносимый садист, а младшие братья постоянно выясняют, кто из них умнее.

Но в книгах Джорджа Мартина всё не так однозначно: Баратеоны там не просто участники драмы, а настоящие двигатели всей истории.

Ренли: харизматик без права на трон

На экране Ренли — почти народный герой, доброжелательный, лёгкий, обаятельный. В книгах же за его улыбкой скрыта холодная амбиция. Он прекрасно знает, что не имеет законных прав на престол, но слишком уверен в своей харизме, чтобы признать это. Мартин показывает его не как романтика, а как политика, готового воспользоваться симпатией толпы.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Станнис: фанатик или человек долга?

Станниса сериал превратил в одержимого фанатика, ведомого Мелисандрой и огненным богом. В книгах он другой — строгий, рациональный и до боли честный. Он верит не в пророчества, а в закон. Его действия продиктованы долгом, а не верой. Он помогает Ночному Дозору не по указанию жрицы, а потому что считает это обязанностью короля.

Джоффри и его тень

Телевизионный Джоффри — чудовище в человеческом теле. Но у Мартина его жестокость описана тоньше: меньше сцен насилия, больше психологического портрета. И всё же оба воплощения передают суть — власть в руках ребёнка всегда превращается в оружие.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Кровь драконов

Самое важное, что сериал почти не упоминает: Баратеоны и Таргариены — родня. В жилах Роберта течёт кровь драконов, ведь его бабушка — Раэлла Таргариен. В книгах именно это родство делает его восстание не просто мятежом, а семейной трагедией. В сериале же это упрощено до «силой взял — силой удержал».

Баратеоны у Мартина — не просто род с девизом «Нам — ярость». Они — зеркало самой власти: гордой, неукротимой и обречённой, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее мы писали: Эти 5 персонажей «Игры престолов» — лишь выдумка сценаристов: об этом знают лишь те, кто читал книги.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
