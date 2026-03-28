Король ужасов в перерывах балуется научной фантастикой: Стивен Кинг назвал свой любимый сериал в жанре SciFi

Он его любит даже больше, чем экранизации собственных романов.

Стивен Кинг известен как мастер захватывающих историй, поэтому особенно интересно узнать, какие сериалы нравятся ему самому. Писатель признался, что одним из его любимых проектов всех времен стал британский научно-фантастический триллер «Жизнь на Марсе». Более того, Кинг отметил, что это шоу он пересматривает, когда ему грустно.

Необычная завязка, которая сразу цепляет

Сюжет начинается с того, что детектив Сэм Тайлер попадает под машину и приходит в себя в Манчестере 1973 года. Он продолжает работать полицейским, но быстро понимает, что оказался в странной и тревожной ситуации.

Сэм пытается разобраться, что происходит: он путешествует во времени, находится в коме или переживает галлюцинации? Эта загадка становится центральной интригой сериала и удерживает внимание зрителей до самого финала.

Редкое сочетание жанров и атмосферы

«Жизнь на Марсе» удачно объединяет детектив, научную фантастику, драму и психологический триллер. Каждая серия предлагает новое расследование, но при этом развивается и главная история героя.

Особую роль играет атмосфера 70-х: музыка, автомобили и грубоватые методы полиции создают яркий контраст с современным мышлением Сэма. Благодаря этому сериал выглядит свежо даже спустя годы.

Почему сериал стал любимым у Стивена Кинга

Большую роль играет и дуэт главных героев — Сэма Тайлера и его начальника Джина Ханта. Их противоположные взгляды на работу и жизнь создают напряжение и добавляют истории глубины.

Сериал состоит всего из 16 эпизодов и заканчивается одним из самых обсуждаемых финалов на телевидении. Именно поэтому «Жизнь на Марсе» до сих пор считается культовым проектом, который стоит посмотреть каждому любителю необычных историй.