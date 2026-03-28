Король ужасов в перерывах балуется научной фантастикой: Стивен Кинг назвал свой любимый сериал в жанре SciFi

28 марта 2026 08:27
Кадр из сериала «Жизнь на Марсе»

Он его любит даже больше, чем экранизации собственных романов.

Стивен Кинг известен как мастер захватывающих историй, поэтому особенно интересно узнать, какие сериалы нравятся ему самому. Писатель признался, что одним из его любимых проектов всех времен стал британский научно-фантастический триллер «Жизнь на Марсе». Более того, Кинг отметил, что это шоу он пересматривает, когда ему грустно.

Необычная завязка, которая сразу цепляет

Сюжет начинается с того, что детектив Сэм Тайлер попадает под машину и приходит в себя в Манчестере 1973 года. Он продолжает работать полицейским, но быстро понимает, что оказался в странной и тревожной ситуации.

Сэм пытается разобраться, что происходит: он путешествует во времени, находится в коме или переживает галлюцинации? Эта загадка становится центральной интригой сериала и удерживает внимание зрителей до самого финала.

Редкое сочетание жанров и атмосферы

«Жизнь на Марсе» удачно объединяет детектив, научную фантастику, драму и психологический триллер. Каждая серия предлагает новое расследование, но при этом развивается и главная история героя.

Особую роль играет атмосфера 70-х: музыка, автомобили и грубоватые методы полиции создают яркий контраст с современным мышлением Сэма. Благодаря этому сериал выглядит свежо даже спустя годы.

Почему сериал стал любимым у Стивена Кинга

Большую роль играет и дуэт главных героев — Сэма Тайлера и его начальника Джина Ханта. Их противоположные взгляды на работу и жизнь создают напряжение и добавляют истории глубины.

Сериал состоит всего из 16 эпизодов и заканчивается одним из самых обсуждаемых финалов на телевидении. Именно поэтому «Жизнь на Марсе» до сих пор считается культовым проектом, который стоит посмотреть каждому любителю необычных историй.

Фото: Кадр из сериала «Жизнь на Марсе»
Анастасия Луковникова
Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего Читать дальше 6 апреля 2026
Турецкий «Декстер» на 22 серии чем-то напоминает «Ворошиловского стрелка»: если любите сериалы про месть, то включайте прямо сейчас Турецкий «Декстер» на 22 серии чем-то напоминает «Ворошиловского стрелка»: если любите сериалы про месть, то включайте прямо сейчас Читать дальше 6 апреля 2026
Выбрали 3 остросюжетных детектива от Netflix: рейтинг выше 7, так что стоит увидеть 100% Выбрали 3 остросюжетных детектива от Netflix: рейтинг выше 7, так что стоит увидеть 100% Читать дальше 6 апреля 2026
Сезоны «Очень странных дел» от лучшего к худшему: мнение Одиннадцать Сезоны «Очень странных дел» от лучшего к худшему: мнение Одиннадцать Читать дальше 6 апреля 2026
В книгах «Дневники вампира» Елена Гилберт была совершенно другой: именно поэтому ее так не любят зрители В книгах «Дневники вампира» Елена Гилберт была совершенно другой: именно поэтому ее так не любят зрители Читать дальше 5 апреля 2026
Прошло 10 лет, а отпустить «Интерстеллар» невозможно: эти 3 сериала помогают пережить зависимость от шедевра Нолана Прошло 10 лет, а отпустить «Интерстеллар» невозможно: эти 3 сериала помогают пережить зависимость от шедевра Нолана Читать дальше 5 апреля 2026
Вовсе не Хюррем была женой Сулеймана: зря мы все это время жалели Махидевран — в реальности она устроилась лучше всех Вовсе не Хюррем была женой Сулеймана: зря мы все это время жалели Махидевран — в реальности она устроилась лучше всех Читать дальше 5 апреля 2026
Вместо «Рассказа служанки» зрителей ждет долгожданный спин-офф: критики Rotten Tomatoes уже выдали ему 84% одобрения Вместо «Рассказа служанки» зрителей ждет долгожданный спин-офф: критики Rotten Tomatoes уже выдали ему 84% одобрения Читать дальше 5 апреля 2026
Эти 3 зарубежных сериала доказали, что битвы могут быть эпичными даже с небольшим бюджетом: золотой стандарт TV Эти 3 зарубежных сериала доказали, что битвы могут быть эпичными даже с небольшим бюджетом: золотой стандарт TV Читать дальше 5 апреля 2026
А если бы все-таки Станнис занял Железный трон? Этот поворот мог бы спасти Вестерос в «Игре престолов» А если бы все-таки Станнис занял Железный трон? Этот поворот мог бы спасти Вестерос в «Игре престолов» Читать дальше 5 апреля 2026
