Жуткая сцена из «Игры престолов» превращается в смешную, когда замечаешь эту деталь: видели ее в 7 сезоне?

Совсем ничего не сходится, но, видимо, «и так пойдет».

Есть сцены, после которых фанаты хохочут не меньше, чем ужасаются. В седьмом сезоне «Игры престолов» такой момент случился с Белыми ходоками — страшными, непобедимыми, ледяными созданиями, которые, как оказалось,… боятся воды.

Вот только позже они внезапно перестали её бояться — и тут вселенная сериала дала трещину.

Когда лёд тронулся

В одной из серий 7-го сезона герои узнают: Ходоки не пересекают водоёмы, потому что вода для них — смертельное препятствие. На этом строится вся логика обороны Севера и Винтерфелла. Но уже через пару серий всё рушится.

После того как Король Ночи метким копьём сбивает дракона Визериона, мёртвое чудовище падает в ледяное озеро — и, внимание, именно те самые Ходоки спокойно вытаскивают его из глубины цепями.

Вопрос, который мучает всех

Чтобы поднять Визериона, нужно было спуститься под воду, обвязать тушу и прикрепить цепи. Только вот кто это сделал, если их армия, по логике сериала, тонет как камень? Под водой ведь не видно синеглазых рабочих с аквалангами. Теория о «водонепроницаемых зомби» фанатов не убедила.

Мёртвая логика

Эта сцена давно стала мемом. На Reddit зрители до сих пор спорят: может, у Короля Ночи были под рукой утопленники, способные работать под водой? Или, может, сценаристы просто решили, что зритель не заметит?

Так или иначе, самый жуткий момент сезона превратился в анекдот. И если в «Игре престолов» драконы — воплощение силы, то Белые ходоки в этой сцене — символ того, как легко даже ледяной ужас растает под напором сценарной нестыковки.

