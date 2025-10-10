Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Жуткая сцена из «Игры престолов» превращается в смешную, когда замечаешь эту деталь: видели ее в 7 сезоне?

Жуткая сцена из «Игры престолов» превращается в смешную, когда замечаешь эту деталь: видели ее в 7 сезоне?

10 октября 2025 10:52
Кадр из сериала «Игра престолов»

Совсем ничего не сходится, но, видимо, «и так пойдет».

Есть сцены, после которых фанаты хохочут не меньше, чем ужасаются. В седьмом сезоне «Игры престолов» такой момент случился с Белыми ходоками — страшными, непобедимыми, ледяными созданиями, которые, как оказалось,… боятся воды.

Вот только позже они внезапно перестали её бояться — и тут вселенная сериала дала трещину.

Когда лёд тронулся

В одной из серий 7-го сезона герои узнают: Ходоки не пересекают водоёмы, потому что вода для них — смертельное препятствие. На этом строится вся логика обороны Севера и Винтерфелла. Но уже через пару серий всё рушится.

После того как Король Ночи метким копьём сбивает дракона Визериона, мёртвое чудовище падает в ледяное озеро — и, внимание, именно те самые Ходоки спокойно вытаскивают его из глубины цепями.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Вопрос, который мучает всех

Чтобы поднять Визериона, нужно было спуститься под воду, обвязать тушу и прикрепить цепи. Только вот кто это сделал, если их армия, по логике сериала, тонет как камень? Под водой ведь не видно синеглазых рабочих с аквалангами. Теория о «водонепроницаемых зомби» фанатов не убедила.

Мёртвая логика

Эта сцена давно стала мемом. На Reddit зрители до сих пор спорят: может, у Короля Ночи были под рукой утопленники, способные работать под водой? Или, может, сценаристы просто решили, что зритель не заметит?

Так или иначе, самый жуткий момент сезона превратился в анекдот. И если в «Игре престолов» драконы — воплощение силы, то Белые ходоки в этой сцене — символ того, как легко даже ледяной ужас растает под напором сценарной нестыковки.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто виноват в смерти Неда Старка из «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стало известно главное отличие «Рыцаря Семи Королевств» от «Игры престолов»: оно будет очевидно уже на первых секундах Стало известно главное отличие «Рыцаря Семи Королевств» от «Игры престолов»: оно будет очевидно уже на первых секундах Читать дальше 9 октября 2025
Спин-офф «Игры престолов» наконец вернет на экран этот дом Вестероса: в «Игре престолов» его уничтожили Спин-офф «Игры престолов» наконец вернет на экран этот дом Вестероса: в «Игре престолов» его уничтожили Читать дальше 8 октября 2025
Арья уже во втором сезоне «Игры престолов» нарушила главное правило Старков: хорошо, что Нед этого не увидел Арья уже во втором сезоне «Игры престолов» нарушила главное правило Старков: хорошо, что Нед этого не увидел Читать дальше 7 октября 2025
Зловещая спираль Белых Ходоков: что на самом деле означал символ, который появлялся в «Игре престолов» снова и снова Зловещая спираль Белых Ходоков: что на самом деле означал символ, который появлялся в «Игре престолов» снова и снова Читать дальше 11 октября 2025
Зима снова близко: объявлена точная дата премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств» по «Игре престолов» Зима снова близко: объявлена точная дата премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств» по «Игре престолов» Читать дальше 11 октября 2025
Эти 4 ляпа в «Бригаде» до сих пор смешат народ: в сериале неправильно показали 90-е Эти 4 ляпа в «Бригаде» до сих пор смешат народ: в сериале неправильно показали 90-е Читать дальше 11 октября 2025
«Далекий город» рвет топы просмотров, но это не оригинал: вот с какого популярного сериала турки сделали ремейк «Далекий город» рвет топы просмотров, но это не оригинал: вот с какого популярного сериала турки сделали ремейк Читать дальше 10 октября 2025
И в «Игре престолов», и в «Доме дракона» его боялись все: правда о Железном троне, который калечил королей Вестероса И в «Игре престолов», и в «Доме дракона» его боялись все: правда о Железном троне, который калечил королей Вестероса Читать дальше 10 октября 2025
Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой Читать дальше 9 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше