Корейский Миядзаки и драма от создателя «Поезда в Пусан»: 4 аниме не из Японии, которые ничуть не уступают их шедеврам

Подойдут даже новичкам, которые не знают, с чего начать.

Южная Корея давно перестала быть «младшим братом» в анимации — теперь это отдельная вселенная со своими жанрами, смелыми темами и визуальной подачей. Если хотите открыть для себя корейское «эни», вот четыре проекта, с которых стоит начать.

«Станция "Сеул"» (2016)

Корейцы умеют говорить о социальных трещинах так, что холодок пробегает по спине. «Станция "Сеул"» — именно такой случай: здесь зомби-апокалипсис — не про монстров, а про людей, у которых страх вытравил всё человеческое.

По соседству — героиня, которую общество давно перестало считать личностью, и город, где каждый выживает как умеет. Анимация намеренно минималистичная, нервная — и смотрится только сильнее.

«Затерявшись в звёздах» (2025)

Полёт на Марс, пластинки, поломанный проигрыватель и случайная встреча, которая меняет траекторию всей жизни — звучит как каноничная синкаевская формула, только через призму корейской чувствительности.

История про девушку, мечтающую узнать тайну смерти матери на Марсе, и парня, который неожиданно становится её точкой притяжения. Тихое кино о выборе между мечтой и любовью, о взрослении и о том, как порой самое далёкое оказывается ближе всех.

«Первый спутник и пятнистая корова» (2014)

Мир, где от сильных эмоций превращаются в животных, музыкант-бычок и девушка-спутник, прилетевшая из космоса на звук песни — это звучит странно, но работает удивительно трогательно.

Фильм балансирует на грани абсурда и притчи, а за всем — вопросы о том, кто мы, когда остаёмся без масок, и что делает нас людьми. Это корейская версия миядзакиевской гуманистической магии — добрая, эксцентричная и чуть грустная.

«Король свиней» (2011)

Если японская анимация научила нас плакать под сёдзё и экшен, то корейская научит переживать неловкость, злость и щемящее чувство реальности.

«Король свиней» — фильм, который ставит перед зеркалом: школьная травля, взрослые травмы, агрессия, классовая пропасть — всё снято без попыток смягчить углы. Это честная, болезненная драма, и именно в этом её сила.

Создатель Ён Сан Хо (тот самый, кто потом снимет «Поезд в Пусан») не оставляет зрителю шанса уклониться от ответа: что внутри нас на самом деле — человек или зверь?

Если хотите погрузиться в корейское «эни» так, чтобы увидеть всю палитру жанров — от горечи до светлой романтики — эти четыре тайтла дадут идеальное знакомство.

