Корейцы скопировали, а получилось даже лучше: эта версия «Бумажного дома» не зря тоже вышла на Netflix

Сериал «Бумажный дом» впервые вышел на испанском телевидении в мае 2017 года. Через несколько месяцев права на его показ по всему миру купил Netflix. Платформа решила не просто транслировать проект, а полностью его переработать.

Эпизоды перемонтировали, добавили англоязычное название и выпустили как собственный оригинальный контент. Именно после релиза на Netflix о «Бумажном доме» узнала глобальная аудитория. История про ограбление Монетного двора Испании завершилась в 2021 году.

Но уже летом 2022 года Netflix представил новую версию — ремейк под названием «Бумажный дом: Корея». Этот проект можно считать эталоном качественного переосмысления. Он бережно сохраняет дух и основную идею оригинала, но при этом переносит действие в совершенно иную реальность.

Сюжет

В основе и оригинального сериала, и его корейского ремейка лежит одна история. Блестящий криминальный стратег собирает команду из людей с разными навыками.

Их цель — совершить одно из самых дерзких ограблений в истории страны. Каждому участнику он даёт позывной в честь города и разрабатывает до мелочей продуманный план.

Конечно, полное повторение сюжета может разочаровать тех, кто уже видел испанскую версию и ждал чего-то абсолютно нового. Однако важно понимать: этот ремейк создавался в первую очередь для другой аудитории.

Он ориентирован на корейских зрителей, которые не всегда смотрят западные проекты. Тем более, что оригинальный «Бумажный дом» Netflix даже не переводил на корейский язык, так что для местной публики эта история — свежая и незнакомая.

Сколько серий в корейском «Бумажном доме»

В отличие от испанского оригинала, корейская версия уложила всю историю в компактные 12 серий. Это два сезона по шесть эпизодов каждый. Для сравнения: в изначальном сериале целых пять сезонов и 41 эпизод.

Плюсы корейского «Бумажного дома»

Корейский «Бумажный дом» явно снимали с крупным бюджетом. Первый сезон оригинала выглядел скромнее, а ремейк сразу произвел впечатление дорогой и стильной продукции.

Каждый актёр в роли грабителя идеально вписался в своего персонажа. Все образы получились живыми и запоминающимися. Особенно герои раскрылись во второй части ремейка, где подробнее показали их личные истории.

И ещё один большой плюс — отличный темп. Корейская версия не успела растянуться или «провиснуть». Она с первых минут захватывает и динамично движется к финалу. А потому стоит просмотра.

