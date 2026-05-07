Киноафиша Статьи Netflix, подвинься: какая страна вот-вот станет №1 в сериалах — США в пролете

7 мая 2026 10:00
Есть явный претендент на первенство.

Тренды на сериалы постоянно меняются, и особено это заметно по странам, которые выпускают различные шоу. Если одно врем явсе фанатели по бразильскому клону, то современные зрители отдают предпочтение дорамам и турдизи. «Киноафиша» пообщалась с кинокритиком Александром Шпагиным, чтобы узнать, какая страна займет лидерство в ближайшее время.

С чего все началось?

Многие считают, что сам жанр сериалов стал популярен благодаря Америке с ее Санта-Барбарой. Но все началось гораздо раньше — с Мексики.

«Зрители устали от индийских фильмов. И тогда пришли мексиканцы со своими мыльными операми. Чуть позже это "мыло" подхватили американцы, а затем и Россия. В 90-е наши сериалы очень хорошо смотрелись, но потом режиссеры побежали за народом, и жанр сдулся», — подчеркнул эксперт.

Когда случился прорыв?

Чуть позже сериальная индустрия получила новый виток. И произошло это благодаря американским режиссерами.

«Большой фурор произвели американские сериалы 2010-х годов. Они вызвали интерес даже у нетелевизионной аудитории. потому что все больше шоу становились все более содержательными и интеллектуальными. Но в один момент популярность американских сериалов заметно спала. Во многом из-за проблем с достоверностью, особенно в случаях с подбором каста на роли исторических персонажей», — отметил Шпагин.

А кто стал новым лидером?

Сейчас все больше внимания зрители уделяют дорамам и турецким сериалам. И вторые, по мнению критика, надолго займут лидирующие позиции. А все из-за схожести русского и турецкого менталитета.

«В турецких сериалах много всего похожего для русского зрителя. И многие актеры внешне похожи, и ситуации. Куда больше наши реалии напоминают турецкие, а не американские. А вот в массовую популярность южнокорейского кинематографа, хотя он очень хорош, не верю. Это совершенно другой мир. Так что сомневаюсь, что японские и корейские сериалы могут иметь большой успех», — заключил эксперт.

А если вы все-таки фанатеете по американским сериалам, то почитайте, как Джордж Мартин лично настаивал, чтобы этот актер сыграл в «Игре престолов».

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет», «Санта-Барбара», «Доктор Хаус»
Ольга Назарова
