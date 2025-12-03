Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить

В Корее умеют снимать кино, которое не просто развлекает, а заставляет думать и сопереживать. Сюжеты здесь могут быть самыми разными: от историй о смелых поступках обычных людей до тревожных событий, всколыхнувших всё общество, или судеб корейских эмигрантов за рубежом.

Такое кино может удивить даже тех, кто привык к лёгким романтическим комедиям. Оно показывает Корею с разных, порой неожиданных сторон, и помогает не просто узнать о стране, а прочувствовать её.

Мы подобрали четыре фильма, основанных на реальных событиях, в которые поначалу сложно поверить — настолько они поразительны.

«Лишенные голоса»

Фильм «Лишённые голоса» рассказывает историю Кан Ин Хо, который начинает работать в школе для глухих детей и с ужасом обнаруживает, что ученики становятся жертвами жестокого обращения со стороны педагогов. Он решает бросить вызов системе и встать на защиту тех, кто не может постоять за себя.

Эта драма основана на реальных событиях, описанных в романе «Суровое испытание», и посвящена скандалу, который потряс корейское общество в начале 2000-х. Выход картины вызвал такую мощную волну обсуждений, что в итоге привёл к реальным изменениям — ужесточению законов и наказаний даже за так называемые «незначительные» случаи насилия.

«Таксист»

В фильме «Таксист» разворачивается история водителя, испытывающего финансовые трудности. Однажды к нему в машину садится иностранец, предлагающий огромную сумму за поездку в город Кванджу. Таксист, не подозревая, что его пассажир — иностранный журналист, соглашается и вскоре оказывается в самом эпицентре кровавого восстания.

Эта драма основана на реальных событиях мая 1980 года и рассказывает о судьбе немецкого репортёра Юргена Хинцпетера и отважного сеульского таксиста Кима Са Бока, который, рискуя жизнью, помог журналисту сделать репортаж.

«Минари»

Фильм «Минари» — это история о корейско-американской семье, которая в поисках лучшей доли переезжает из Калифорнии в тихий Арканзас. На новом месте их ждут не только свежий воздух и простор, но и непростые испытания, через которые им предстоит заново понять, что же на самом деле значит слово «дом».

Эта история родилась из детских воспоминаний режиссёра Ли Айзека Чуна и во многом носит автобиографический характер. Однако «Минари» — больше чем личная история. Это собирательный портрет опыта многих корейских эмигрантов, их мечтаний, трудностей и особой стойкости.

«Принцесса Док Хе»

Фильм «Принцесса Док Хе» рассказывает драматическую историю дочери корейского короля, которую после смерти отца увозят в Японию в качестве политической заложницы. Когда Корея оказывается под властью японских колонизаторов, принцесса начинает отчаянную борьбу — не только за личную свободу, но и за шанс вернуться на родину и помочь своей стране обрести независимость.

Картина основана на романе Квона Би Ёна и вдохновлена реальной судьбой последней принцессы Корейской империи, чья жизнь пришлась на тяжёлый период японского колониального правления с 1910 по 1945 год.

