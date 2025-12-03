Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить

Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить

3 декабря 2025 07:29
Кадры из фильмов «Лишенные голоса» (2011), «Таксист» (2017), «Минари» (2020), «Принцесса Док Хе» (2016)

Ленты оставляют после себя тягостное впечатление.

В Корее умеют снимать кино, которое не просто развлекает, а заставляет думать и сопереживать. Сюжеты здесь могут быть самыми разными: от историй о смелых поступках обычных людей до тревожных событий, всколыхнувших всё общество, или судеб корейских эмигрантов за рубежом.

Такое кино может удивить даже тех, кто привык к лёгким романтическим комедиям. Оно показывает Корею с разных, порой неожиданных сторон, и помогает не просто узнать о стране, а прочувствовать её.

Мы подобрали четыре фильма, основанных на реальных событиях, в которые поначалу сложно поверить — настолько они поразительны.

«Лишенные голоса»

Фильм «Лишённые голоса» рассказывает историю Кан Ин Хо, который начинает работать в школе для глухих детей и с ужасом обнаруживает, что ученики становятся жертвами жестокого обращения со стороны педагогов. Он решает бросить вызов системе и встать на защиту тех, кто не может постоять за себя.

Эта драма основана на реальных событиях, описанных в романе «Суровое испытание», и посвящена скандалу, который потряс корейское общество в начале 2000-х. Выход картины вызвал такую мощную волну обсуждений, что в итоге привёл к реальным изменениям — ужесточению законов и наказаний даже за так называемые «незначительные» случаи насилия.

Кадр из фильма «Лишенные голоса»

«Таксист»

В фильме «Таксист» разворачивается история водителя, испытывающего финансовые трудности. Однажды к нему в машину садится иностранец, предлагающий огромную сумму за поездку в город Кванджу. Таксист, не подозревая, что его пассажир — иностранный журналист, соглашается и вскоре оказывается в самом эпицентре кровавого восстания.

Эта драма основана на реальных событиях мая 1980 года и рассказывает о судьбе немецкого репортёра Юргена Хинцпетера и отважного сеульского таксиста Кима Са Бока, который, рискуя жизнью, помог журналисту сделать репортаж.

Кадр из фильма «Таксист»

«Минари»

Фильм «Минари» — это история о корейско-американской семье, которая в поисках лучшей доли переезжает из Калифорнии в тихий Арканзас. На новом месте их ждут не только свежий воздух и простор, но и непростые испытания, через которые им предстоит заново понять, что же на самом деле значит слово «дом».

Эта история родилась из детских воспоминаний режиссёра Ли Айзека Чуна и во многом носит автобиографический характер. Однако «Минари» — больше чем личная история. Это собирательный портрет опыта многих корейских эмигрантов, их мечтаний, трудностей и особой стойкости.

Кадр из фильма «Минари»

«Принцесса Док Хе»

Фильм «Принцесса Док Хе» рассказывает драматическую историю дочери корейского короля, которую после смерти отца увозят в Японию в качестве политической заложницы. Когда Корея оказывается под властью японских колонизаторов, принцесса начинает отчаянную борьбу — не только за личную свободу, но и за шанс вернуться на родину и помочь своей стране обрести независимость.

Картина основана на романе Квона Би Ёна и вдохновлена реальной судьбой последней принцессы Корейской империи, чья жизнь пришлась на тяжёлый период японского колониального правления с 1910 по 1945 год.

Кадр из фильма «Принцесса Док Хе»

Ранее портал «Киноафиша» писал про дорамы ноября, которые вызовут зависимость с первой серии.

Фото: Кадры из фильмов «Лишенные голоса» (2011), «Таксист» (2017), «Минари» (2020), «Принцесса Док Хе» (2016)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? Читать дальше 4 декабря 2025
«Слабое звено»: Тарантино назвал одного из худших современных актеров, который только портит фильмы, а ведь он снимался в «Бэтмене» «Слабое звено»: Тарантино назвал одного из худших современных актеров, который только портит фильмы, а ведь он снимался в «Бэтмене» Читать дальше 4 декабря 2025
Сначала был Серым, потом стал Белым: а почему Гэндальфа во «Властелине колец» вообще так называли Сначала был Серым, потом стал Белым: а почему Гэндальфа во «Властелине колец» вообще так называли Читать дальше 4 декабря 2025
Такого в «Хищнике» еще не делали: в «Планете смерти» впервые рассказали о языке яутжи — эти щелчки и рычания были тайной 35 лет Такого в «Хищнике» еще не делали: в «Планете смерти» впервые рассказали о языке яутжи — эти щелчки и рычания были тайной 35 лет Читать дальше 3 декабря 2025
Конкурент «Иронии судьбы» и «Девчат»: почему фильмы о Гарри Поттере смотрят именно под Новый год Конкурент «Иронии судьбы» и «Девчат»: почему фильмы о Гарри Поттере смотрят именно под Новый год Читать дальше 3 декабря 2025
Не продолжение, а приквел: Тарантино снимет третий фильм «Убить Билла», но без Умы Турман Не продолжение, а приквел: Тарантино снимет третий фильм «Убить Билла», но без Умы Турман Читать дальше 3 декабря 2025
Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Читать дальше 3 декабря 2025
Джоли не должна была целовать Хабенского: но актер добился этого на съемках фильма «Особо опасен!», сказав всего одну фразу Джоли не должна была целовать Хабенского: но актер добился этого на съемках фильма «Особо опасен!», сказав всего одну фразу Читать дальше 3 декабря 2025
Не думали, что Векна из «Очень странных дел» кого-то напоминает? Авторы сериала не стали скрывать прототипа Не думали, что Векна из «Очень странных дел» кого-то напоминает? Авторы сериала не стали скрывать прототипа Читать дальше 2 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше